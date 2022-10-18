المفتي العام للقدس: الرئيس تبون جمع بحكمته وصبره شمل الفصائل

عبّر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ، محمد حسين، عن تقدير الشعب الفلسطيني للجزائر، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على احتضانها لاجتماع الفصائل الفلسطينية، حسب بيان للمجلس الإسلامي الأعلى، الثلاثاء.

وجاء في البيان أنه “في لقاء مع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الدكتور بوعبد الله غلام الله على هامش المؤتمر العالمي (الفتوى وأهداف التنمية المستدامة) بالقاهرة، شكر الشيخ محمد حسين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على رعايته لاجتماع التوقيع على إعلان الجزائر، مثمنا عاليا حكمته وحرصه على لم شمل الفصائل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

وأعرب الشيخ محمد حسين، في لقائه مع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، “عن أمله في أن تكون مخرجات القمة العربية بالجزائر محققة لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني”، يضيف ذات البيان.

من جهته، أكد بوعبد الله غلام الله على “موقف الجزائر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية”، داعيا الفصائل الفلسطينية إلى “اغتنام فرصة إعلان الجزائر لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق أهداف وطموحات الشعب الفلسطيني”.