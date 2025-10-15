-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

المفوضية الأوروبية تمنح المصنعين 3 سنوات لاعتماد الشاحن الموحد

محمد فاسي
  • 232
  • 0
المفوضية الأوروبية تمنح المصنعين 3 سنوات لاعتماد الشاحن الموحد
ح.م
شواحن الاتحاد الأوروبي

أكدت المفوضية الأوروبية (الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي) أن أمام الشركات المصنعة ثلاث سنوات لتكييف منتجاتها مع المعايير الجديدة، في خطوة تهدف إلى الوصول إلى شاحن أوروبي موحد يخدم مختلف الأجهزة الإلكترونية بطريقة أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة جديدة من معايير التصميم البيئي التي اعتمدتها المفوضية، وتهدف إلى توحيد الشواحن الإلكترونية وتعزيز كفاءتها الطاقوية، في إطار جهود الحد من النفايات الإلكترونية وتبسيط استخدام الأجهزة للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب هذه الإجراءات، سيتعين على الشركات المصنعة أن تحتوي الشواحن على منفذ USB-C واحد على الأقل، مع تحسين كفاءة الطاقة وضمان توافق أكبر بين الأجهزة المختلفة. كما سيتم اعتماد شعار موحد جديد لتسهيل مطابقة الشواحن مع الأجهزة المناسبة.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 400 مليون شاحن يُباع سنويًا في دول الاتحاد الأوروبي، ما يمثل عبئًا بيئيًا متزايدًا.

ومن المنتظر أن تسهم المعايير الجديدة في تحقيق توفير طاقوي يصل إلى 3% بحلول عام 2035، وتقليل الانبعاثات والتلوث، إضافة إلى توفير نحو 100 مليون يورو سنويًا للمستهلكين.

ووصفت المفوضية هذه الخطوة بأنها نقلة نوعية في مسار التحول البيئي، مؤكدة أنها ستسهم في تقليل النفايات الإلكترونية وتوفير تجربة أكثر بساطة وفعالية للمستخدمين في القارة الأوروبية.

مقالات ذات صلة
أمريكا والصين يفتتحان معركة تجارية جديدة

أمريكا والصين يفتتحان معركة تجارية جديدة

“صيدال” تبرم شراكة استراتيجية مع “نوفو نورديسك” لتطوير إنتاج وتوزيع العلاجات المبتكرة

“صيدال” تبرم شراكة استراتيجية مع “نوفو نورديسك” لتطوير إنتاج وتوزيع العلاجات المبتكرة

وجوه جديدة في قيادة الصناعة المنجمية.. رضا بلحاج رئيسًا مديرا عاما بالنيابة لسونارام

وجوه جديدة في قيادة الصناعة المنجمية.. رضا بلحاج رئيسًا مديرا عاما بالنيابة لسونارام

الصين تتجاوز عقبات الرسوم الأمريكية وترفع رقم صادراتها الخارجية

الصين تتجاوز عقبات الرسوم الأمريكية وترفع رقم صادراتها الخارجية

الاقتصاد الأخضر في الجزائر.. ثروة زراعية ضخمة تنتظر الاستغلال الأمثل

الاقتصاد الأخضر في الجزائر.. ثروة زراعية ضخمة تنتظر الاستغلال الأمثل

الجزائر في أجندة المستثمرين الهولنديين

الجزائر في أجندة المستثمرين الهولنديين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد