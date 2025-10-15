المفوضية الأوروبية تمنح المصنعين 3 سنوات لاعتماد الشاحن الموحد

أكدت المفوضية الأوروبية (الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي) أن أمام الشركات المصنعة ثلاث سنوات لتكييف منتجاتها مع المعايير الجديدة، في خطوة تهدف إلى الوصول إلى شاحن أوروبي موحد يخدم مختلف الأجهزة الإلكترونية بطريقة أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة جديدة من معايير التصميم البيئي التي اعتمدتها المفوضية، وتهدف إلى توحيد الشواحن الإلكترونية وتعزيز كفاءتها الطاقوية، في إطار جهود الحد من النفايات الإلكترونية وتبسيط استخدام الأجهزة للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب هذه الإجراءات، سيتعين على الشركات المصنعة أن تحتوي الشواحن على منفذ USB-C واحد على الأقل، مع تحسين كفاءة الطاقة وضمان توافق أكبر بين الأجهزة المختلفة. كما سيتم اعتماد شعار موحد جديد لتسهيل مطابقة الشواحن مع الأجهزة المناسبة.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 400 مليون شاحن يُباع سنويًا في دول الاتحاد الأوروبي، ما يمثل عبئًا بيئيًا متزايدًا.

ومن المنتظر أن تسهم المعايير الجديدة في تحقيق توفير طاقوي يصل إلى 3% بحلول عام 2035، وتقليل الانبعاثات والتلوث، إضافة إلى توفير نحو 100 مليون يورو سنويًا للمستهلكين.

ووصفت المفوضية هذه الخطوة بأنها نقلة نوعية في مسار التحول البيئي، مؤكدة أنها ستسهم في تقليل النفايات الإلكترونية وتوفير تجربة أكثر بساطة وفعالية للمستخدمين في القارة الأوروبية.