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العالم

المفوضية الأوروبية تواصل تمويل الأونروا

الشروق أونلاين
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المفوضية الأوروبية تواصل تمويل الأونروا
موقع المفوضية الأوربية
أعلنت المفوضية الأوربية أنها ستواصل تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم، الجمعة الفاتح من مارس، مواصلة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

المفوضية قالت أنه “قررت تخصيص مبلغ إضافي قدره 68 مليون يورو لدعم الشعب الفلسطيني. وسيتم تنفيذ هذا الدعم من خلال شركاء دوليين مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر. ويضاف هذا المبلغ إلى 82 مليون يورو من المساعدات المخطط لها في عام 2024 من خلال الأونروا، ليصل المجموع إلى 150 مليون يورو. وستدفع المفوضية الأسبوع المقبل 50 مليون يورو من الظرف المخصص للأونروا.”

هذا المبلغ تمنحه المفوضية الأوروبية للأونروا شريطة “إجراء عملية تدقيق سيتم إجراؤها من قبل خبراء خارجيين يعينهم الاتحاد الأوروبي”، وهذا للتأكد من عدم مشاركة موظفي الوكالة في عملية السابع أكتوبر كما تزعم سلطات الإحتلال.

المفوضية الأوروبية قالت كذلك في بيانها أنه يمكنها “تعليق” أو “استرداد المدفوعات إذا ظهرت معلومات موثوقة تشير إلى أوجه قصور كبيرة في عمل نظام الرقابة الداخلية” لدى الأونروا.

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