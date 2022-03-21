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المفوضية الأوروبية: وضع الصحراء الغربية تحدّده الأمم المتحدة

الشروق أونلاين
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المفوضية الأوروبية: وضع الصحراء الغربية تحدّده الأمم المتحدة
أرشيف
نبيلة مصرالي المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية

أكّدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي، الأحد، على ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة بشأن قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

جاء ذلك في سياق تعليق مصرالي بمؤتمر صحفي، على إعلان رئيس الحكومة الإسباني عن دعم بلاده لمقترح المغرب بشأن منح الحكم الذاتي للصحراء الغربية.

وقال المتحدثة إنّ “الاتحاد الأوروبي يرحّب بأي تطوّر إيجابي في العلاقات بين إسبانيا والمغرب”. مؤكدة في نفس الوقت، دعمها لجهود الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى “حلّ سياسي عادل وواقعي وعملي ودائم ومقبول في الصحراء الغربية”.

وأضافت: “أيّ حلّ للنزاع في الصحراء الغربية، يجب أن يقوم على التسويات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن تقرير المصير في المنطقة”.

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