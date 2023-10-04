المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان: الاعتداءات المتكررة على المصحف “أعمال دنيئة”

اعتبر المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الأربعاء، أن الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف، تهدف للتفريق بين الدول والمجتمعات، ووصفها بـ”الأعمال الدنيئة”.

وقال تورك في كلمة بمناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مدريد:”العمل الدنيء بحرق المصحف هو استفزازات متعمّدة تهدف إلى التفريق بين الدول والمجتمعات”.

كما دعا المسؤول إلى القضاء على العنصرية والدفاع عن حقوق المهاجرين واللاجئين في الدول الأوروبية. وقال:”لقد لجأ 60 مليون شخصا إلى أوروبا، حيث اجتمعت بلدان القارة على إنهاء الرعب والدمار والفقر”.

وأضاف تورك يقول إن “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أبرز الخطوات اللازمة لبناء مجتمعات أكثر حرية وعدالة ومساواة ومرونة”.