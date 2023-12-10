المفوض العام لجمعية البنوك: 51 بالمائة من قروض الاستثمار وُجهت للخواص

أكد المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، أن 51 بالمائة من قروض الاستثمار وجهت للقطاع الخاص.

وقال بلعيد، الأحد، خلال نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ”، إن 75 بالمائة من القروض الممنوحة من طرف البنوك موجهة للاستثمار.

كما كشف المتحدث أن فتح رأسمال القرض الشعبي سيكون في جوان المقبل، مشيرا إلى أن فتح رأسمال البنكيين العموميين سيكون بالتنازل.

وأضاف المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أن فتح رأسمال البنوك العمومية هدفه تنشيط التداول في بورصة الجزائر.

كما طمأن المتحدث المستثمرين قائلا: “البنوك لديها ما يكفي لتمويل الاقتصاد في جميع المجلات”.