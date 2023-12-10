-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

المفوض العام لجمعية البنوك: 51 بالمائة من قروض الاستثمار وُجهت للخواص

الشروق أونلاين
  • 103
  • 0
المفوض العام لجمعية البنوك: 51 بالمائة من قروض الاستثمار وُجهت للخواص

أكد المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، أن 51 بالمائة من قروض الاستثمار وجهت للقطاع الخاص.

وقال بلعيد، الأحد، خلال نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ”، إن 75 بالمائة من القروض الممنوحة من طرف البنوك موجهة للاستثمار.

كما كشف المتحدث أن فتح رأسمال القرض الشعبي سيكون في جوان المقبل، مشيرا إلى أن فتح رأسمال البنكيين العموميين سيكون بالتنازل.

وأضاف المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أن فتح رأسمال البنوك العمومية هدفه تنشيط التداول في بورصة الجزائر.

كما طمأن المتحدث المستثمرين قائلا: “البنوك لديها ما يكفي لتمويل الاقتصاد في جميع المجلات”.

مقالات ذات صلة
أنبوب الغاز المغربي النيجيري: المشروع الذي لن يرى النور

أنبوب الغاز المغربي النيجيري: المشروع الذي لن يرى النور

فلاحة.. إجراءات استباقية لتوفير المواد واسعة الاستهلاك في رمضان

فلاحة.. إجراءات استباقية لتوفير المواد واسعة الاستهلاك في رمضان

مباحثات بين وزير التجارة ونظيرته من تنزانيا المتحدة

مباحثات بين وزير التجارة ونظيرته من تنزانيا المتحدة

اعتماد اقتراح الجزائر للصناعة والاستثمار بإفريقيا

اعتماد اقتراح الجزائر للصناعة والاستثمار بإفريقيا

ميناء بجاية: نسبة نمو بـ 48 بالمائة في معالجة الخشب

ميناء بجاية: نسبة نمو بـ 48 بالمائة في معالجة الخشب

“ضريبة الثروة”.. الأضعف تحصيلا في الجزائر!

“ضريبة الثروة”.. الأضعف تحصيلا في الجزائر!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد