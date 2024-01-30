المقاتل الأنيق يتصدر الترند بعد تدميره لدبابة من المسافة صفر.. ما قصة روبن هود الفلسطيني؟
تصدر وسم المقاتل الأنيق الترند عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد نشر كتائب القسام، مساء الإثنين، مشاهد من التحام مجاهديها مع آليات العدو غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأثار ظهور أحد مقاتلي القسام، مرتديا معطفًا أسودا طويلًا، وحذاء أبيضا ناصعا، وهو يطلق قذيفة مضادة للدروع ويدمر إحدى دبابات جيش الاحتلال المتوغلة في مناطق غرب خانيونس، تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كان يركض بكامل أناقته في شوارع خانيونس باحثا عن فريسته حتى وجد دبابة صهيونية تحتل أرضاً أحبها، فوقف شامخاً لم يتوارى أو يرتعد ورجمها بكل بسالة.
يركضون رغم القصف والرصاص ومن حولهم النيران كأنه لا خوف ولا وجل، يقاتلون بأسلحة صنعوها وسط الحصار، فيا فوزهم ويا تعس من خذلهم. pic.twitter.com/je6SH7p3Vi
— رضوان الأخرس (@rdooan) January 29, 2024
وأعرب نشطاء عن إعجابهم بحرص المقاتل على مظهره رغم مواجهته للموت، فيما أطلق عليه آخرون لقب “روبن هود غزة” الذي خرج لمقارعة الاحتلال وهو في كامل حلته
روبن هود غزة ♥️ pic.twitter.com/aWYB6ue79n
— Ali Kanaan (@AlikanaanPhD) January 29, 2024
واعتبر محللون أن دلالة الفيديو تعني أن مقاتلي حماس لا يرهبون العدو ويذهبون للموت جاهزين للقاء الله في أجمل صورة، فيما وصف صحفيون المقاتل بالأكثر أناقة في تاريخ التحرر الوطني.
المقاتل الأكثر أناقة في تاريخ التحرر الوطني. pic.twitter.com/aqAWQfTVrP
— يوسف الدموكي (@yousefaldomouky) January 29, 2024
في ذات السياق أثنى الإعلامي القطري “جابر الحرمي” على المقاتلين الذين يواجهون العدو من مسافة الصفر ووصف بطل الفيديو بالمقاتل الأنيق.
وأضاف :”أحد مقاتلي كتائب القسام يرتدي “جاكيتاً ” في أحد شوارع خانيونس متجها نحو دبابة لجيش الاحتلال ليُصوّب نحوها بقاذوف الياسين 105″.
المقاتل الأنيق ..
أحد مقاتلي #كتائب_القسام يرتدي ” جاكيتاً ” في أحد شوارع #خانيونس متجها نحو دبابة لجيش الاحتلال ليُصوّب نحوها بقاذوف الياسين 105 ..
مقاتلو #القسام يقاتلون بثقة فوق الخيال ، ويواجهون العدو من #مسافة_صفر بكل اقتدار ، دون خوف أو وجل ..#طوفان_الأقصى #غزة… pic.twitter.com/5CeNStpP3Q
— جابر الحرمي (@jaberalharmi) January 29, 2024