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المقاتل الأنيق يتصدر الترند بعد تدميره لدبابة من المسافة صفر.. ما قصة روبن هود الفلسطيني؟

الشروق أونلاين
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المقاتل الأنيق يتصدر الترند بعد تدميره لدبابة من المسافة صفر.. ما قصة روبن هود الفلسطيني؟

تصدر وسم المقاتل الأنيق الترند عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد نشر كتائب القسام، مساء الإثنين، مشاهد من التحام مجاهديها مع آليات العدو غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأثار ظهور أحد مقاتلي القسام، مرتديا معطفًا أسودا طويلًا، وحذاء أبيضا ناصعا، وهو يطلق قذيفة مضادة للدروع ويدمر إحدى دبابات جيش الاحتلال المتوغلة في مناطق غرب خانيونس، تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب نشطاء عن إعجابهم بحرص المقاتل على مظهره رغم مواجهته للموت، فيما أطلق عليه آخرون لقب “روبن هود غزة” الذي خرج لمقارعة الاحتلال وهو في كامل حلته

واعتبر محللون أن دلالة الفيديو تعني أن مقاتلي حماس لا يرهبون العدو ويذهبون للموت جاهزين للقاء الله في أجمل صورة، فيما وصف صحفيون المقاتل بالأكثر أناقة في تاريخ التحرر الوطني.

في ذات السياق أثنى الإعلامي القطري “جابر الحرمي” على المقاتلين الذين يواجهون العدو من مسافة الصفر ووصف بطل الفيديو بالمقاتل الأنيق.

وأضاف :”أحد مقاتلي كتائب القسام يرتدي “جاكيتاً ” في أحد شوارع خانيونس متجها نحو دبابة لجيش الاحتلال ليُصوّب نحوها بقاذوف الياسين 105″.

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