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رياضة
النصر الليبي

“المقاتل” سفيان خليلي يدعم الفريق

ع. ع
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“المقاتل” سفيان خليلي يدعم الفريق

أعلن نادي النصر الليبي، ضم اللاعب الجزائري سفيان خليلي استعدادا للاستحقاقات المقبلة، سواء المحلية أم القارية. وكتب الحساب الرسمي للنصر على “فيسبوك”: “المقاتل الجزائري سفيان خليلي نصراويا، ليكون أحد الخيارات الدفاعية لهذا الموسم.. مرحبا بك سفيان في قلعة الرجال”.

وكان النصر قد أبرم عدة صفقات حيث تعاقد مع سفيان بن عمران “تشيكو” والمهدي الكوت قادما من الأخضر وحسام العياني من المدينة. وضم النصر ظهير المنتخب الأولمبي علي ميمون، والجزائري عادل جرار قادما من شباب بلوزداد، علاوة عن المهاجم محمد الغنيمي. وتعاقد النصر مع المدرب الصربي زوران ميلينكوتش، رفقة مساعده بيانكوفيتش، لقيادة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم. وسبق للمدرب زوران ميلينكوتش أن أشرف على العديد من الفرق في صربيا، كما أشرف على تدريب الجهراء الكويتي. ودرب النصر الموسم الماضي، التونسي شهاب الليبي، وترك الفريق قبل انطلاق سداسي التتويج ليعوضه مواطنه كريم التواتي. ويسعى النصر لتدعيم صفوفه بعديد الانتدابات استعدادا لانطلاق الدوري الليبي إضافة لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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