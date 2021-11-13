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الجزائر
فيما يتقاسم 5 تلاميذ خبزة واحدة وزنها لا يتعدى 180 غ

“المقارون” و”السباقيتي” في عز البرد بمطاعم ابتدائيات البويرة

فاطمة عكوش
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“المقارون” و”السباقيتي” في عز البرد بمطاعم ابتدائيات البويرة
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في وقت يستفيد فيه تلاميذ ابتدائيات عاصمة الولاية والدوائر الكبرى بالبويرة من وجبات ساخنة وغنية في عز البرد، إلا أن زملاءهم بأغلبية الابتدائيات المتواجدة بمناطق الظل على غرار اولاد راشد، وغيرها، يتناولون عجائن باردة من مقارون وسباقيتي، كما يجبرون كل 5 تلاميذ على تقسيم خبزة واحدة لا يتعدى وزنها 180غ، كما أن بعض المطاعم المدرسية استغنت نهائيا على الخبز بعد ارتفاع سعره والتقليص من وزنه، ما أرغم أمهات التلاميذ على تحضير الكسرة أو المطلوع لأبنائهم المتمدرسين لأخذها داخل محافظهم وتناولها خلال وجبة غذاء.

من جهة أخرى علمنا أن أغلبية المطاعم المتواجدة على وجه الخصوص بقرى بلدية اولاد راشد قدمت مرة واحدة منذ الدخول المدرسي لحم الدجاج للتلاميذ، كما تم الاستغناء نهائيا عن البيض لارتفاع سعره وتم تعويضه بالجبن، رغم أن هذا الأخير ولكونه من النوع الرديء يفتحه التلاميذ ويتركونه فوق الطاولات كونه غير صالح للاستهلاك.

وحسب مصادر محلية فإن عجز أغلبية المدارس على تقديم الوجبات الساخنة مع بداية موسم البرد والأمطار يعود إلى عزوف المموّنين وامتناعهم عن التموين بسبب ارتفاع الأسعار خلال الآونة الأخيرة والتي مسّت اللحوم بمختلف أنواعها والخضر.

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