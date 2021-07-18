المقال العلمي إجباري وشبكة تقييم مشابهة لرتبة بروفيسور

وزارة التعليم العالي تفرج عن الشروط الجديدة للتأهيل الجامعي

دورتان سنويا وإيداع الملفات حصريا على منصة “بروغرس”

مديرة التكوين بالوزارة للشروق: المطبوعة ليست إجبارية لكنها تدخل في التقييم

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشروط التفصيلية للتأهيل الجامعي في رتبة محاضر “أ” والذي سيتم حصريا عبر منصة “البروغرس” على أن يتم فتح دورتين سنويا للجنة الجهوية للتأهيل الجامعي من قبل الوزارة مثل ما هو معمول به للحصول على رتبة “بروفيسور”.

ويظهر من خلال القرار رقم 804 المؤرخ في 14 جويلية 2021 بأن التأهيل الجامعي للأساتذة الجامعيين الحاصلين على رتبة “ب” للترقية لرتبة محاضر “أ” أصبحت مراحلها مثل الترقية لرتبة “بروفيسور”، حيث سيقدم الأساتذة المعنيون ملفات الترشح عبر الأرضية الرقمية “بروغرس” بعد حصولهم على حساب إلكتروني يتم منحه للمترشح في مؤسسة الانتماء، كما سيتم تشكيل اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي والتي تتكون من أساتذة باحثين وباحثين دائمين في وضعية نشاط برتبة أستاذ أو مدير بحث لديهم أقدمية على الأقل ثلاث سنوات، وسيتم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، وستنظم هذه اللجان حسب الميدان أو الشعبة وسيتم اختيار الأعضاء حسب كفاءتهم البيداغوجية والعلمية والبحثية، وستوكل لهم مهام دراسة ملفات المترشحين وتقييمها وإعداد محضر نتائج دراسة وتقييم الملفات والذي يتضمن القائمة الاسمية للمقبولين وللمؤجلين مع أسباب الرفض.

وحدد ذات القرار شروط التأهيل في أن يكون المترشح حائزا على رتبة محاضر “ب” أو أستاذ بحث قسم “ب” مع إثباته لوضعية نشاط لثلاث سنوات على الأقل متتالية أو متفرقة في مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات أخرى وهو الشرط الذي لم يكن موجودا من قبل، وحافظ القرار على شرط سنة واحدة بعد مناقشة أطروحة الدكتوراه سواء علوم أو “ال أم دي” أو شهادة أجنبية معترف بها، وشرط إلزامية نشر مقال واحد على الأقل في مجلة حسب ميدان كل مترشح، كما يشترط أن يكون المترشح كمؤلف أول في مقال واحد على الأقل ويأخذ بعين الاعتبار المقال المرسل والمنشور بعد مناقشة الأطروحة على أن يكون خارج موضوع الأطروحة أي ليس جزءا منها.

وشرح القرار – الذي تحوز الشروق نسخة منه – بالتفصيل محتويات الملف المودع من قبل المترشح والذي يحوي طلبا خطيا موجها لرئيس اللجنة الجهوية للتأهيل الجامعي وسيرة ذاتية ونسخة من مقرر التثبيت في رتبة محاضر “ب” ونسخ عن الشهادات الجامعية المحصل عليها ومجموع الأعمال البحثية والبيداغوجية المنجزة خلال مساره المهني الجامعي ونسخة عن أطروحة الدكتوراه، ويبرز جليا من خلال الشروط بأن المطبوعة البيداغوجية لم تعد إجبارية في التأهيل مثل ما كان معمولا به في السابق، في حين تحتسب وفق سلم التنقيط ضمن النشاطات البيداغوجية وتكون مصادقا عليها من قبل الهيئات العلمية وتمنح من 12 حتى 24 نقطة على الأكثر، كما تم إدراج الدروس المدرجة عبر الخط ضمن أعمال التعليم المحسوبة في التأهيل بمجموع 15 نقطة بالإضافة إلى تدريس المحاضرات والأعمال الموجهة والتطبيقية، فيما يحتسب التأطير على الماستر والليسانس والماجستير ومتابعة الطلبة المتربصين والوصاية والمشاركة في العلاقة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي ضمن الأعمال البيداغوجية، فضلا عن النشاطات البحثية المختلفة التي تم تحديد شبكة تنقيطها حسب كل واحدة منها على غرار نشر المؤلفات والمداخلات الدولية وبراءة الاختراع، والظاهر من خلال القرار أنه لم يحدد الحد الأدنى من شبكة التقييم مثلما كان معمولا به في السابق ولم يوضح شروط القبول من الرسوب.

وأوضحت مديرة التكوين في الدكتوراه بوزارة التعليم العالي بوعلوش رشيدة في تصريح للشروق أمس بأن الجديد في هذا القرار هو إجبارية المقال المنشور في مجلة مصنفة مع احتساب المقالات التي يكون فيها المترشح في رتبة ثانية أو ثالثة حسب شبكة التقييم، في حين أن المطبوعة البيداغوجية ليست إجبارية وتدخل في إطار التقييم حسب شبكة التقييم الموضحة في القرار، كما تدخل الدروس على الخط والأعمال التطبيقية والموجهة في ذلك، وأضافت ذات المتحدثة بأنه لا يوجد حد أدنى للأعمال، لأن اللجنة الجهوية وحدها من تفصل في كيفية تقييم الأعمال وفقا للشبكة المحددة لكل عمل، ومن أجل ذلك تم وضع نموذج للأعمال التي يمكن أن يقوم بها المترشح ويمكن أن يقدمها في الملف، حيث سيتم تثمين جميع الأعمال التي يقوم بها الأستاذ بعد الحصول على الدكتوراه، والذي سيتم حصريا عبر “البروغرس” وفي نسخة رقمية لأول مرة، وشرحت بأن المترشح سيتمكن من معرفة النتائج في ظرف 15 يوما ويحق له الطعن في القرار وهذا لم يكن معمولا به من قبل، لتؤكد بأنه ستكون هناك اجتماعات مع الجامعات عن طريق الندوات الجهوية لتوضيح كل مراحل وشروط القرار الجديد.

أما بخصوص من قدموا ملفاتهم أمام المجالس العلمية عبر الجامعات مؤخرا من أجل التحضير للتأهيل الجامعي، قالت بوعلوش بأنهم سيجتازون المناقشة بشكل عادي مثلما كان معمولا به سابقا باعتبارهم باشروا الإجراءات في حين سيقدم المترشحون الجدد ملفاتهم عبر الأرضية الرقمية بعد الإعلان عن فتح الدورة الأولى من قبل الوزارة.