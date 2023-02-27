-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
المقاولون في تركيا
باقي بوخالفة
2023/02/27
81
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
أمطار عبر 26 ولاية وثلوج على مرتفعات 800 متر
برقية رسمية: المطاعم تحت سلطة مديري المدارس
هذه إجراءات بريد الجزائر لصب زيادات الرواتب ومعاشات التقاعد
شبكة أنشأت “خُفية” فرعا لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر
أخبار الجزائر ليوم الأحد 26 فيفري 2023
السعودية تقدّم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
جريمة قتل معتمرين جزائريين في مكة.. وزارة الخارجية تصدر بيانا
2023/02/26
حربٌ قذرة لحرمان الجزائر من “كان 2025”
2023/02/25
أمطار عبر 26 ولاية وثلوج على مرتفعات 800 متر
2023/02/27
هذه إجراءات بريد الجزائر لصب زيادات الرواتب ومعاشات التقاعد
2023/02/26
مجلس الدولة الفرنسي يرفض إلغاء اتفاقية إيفيان مع الجزائر
2023/02/26
الرأي
المزيد
ردّةُ العصر
عبد الناصر بن عيسى
2023/02/27
التـ”كييف” الدبلوماسي
عمار يزلي
2023/02/27
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا
سلطان بركاني
2023/02/27
قواعد المنهج في حركة نبي الله يوسف (1/2)
التهامي مجوري
2023/02/27
الإمام الإبراهيمي والتجديد الإسلامي
محمد الهادي الحسني
2023/02/26