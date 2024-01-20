المقاول الذاتي “تقنّن” نشاطات صنّاع المحتوى وسائقي VTC

لأول مرة في الجزائر

تعود فكرة إصدار بطاقة مهنية للمقاول الذاتي (الفريلانسر) في الجزائر، لتمكينه من ممارسة نشاطه الفردي المربح بشكل قانوني، إلى شهر أفريل من العام 2021. وقد كان ذلك بالضبط في اجتماع عقده وزير القطاع ياسين المهدي وليد مع مجموعة “المؤسسات الجزائرية الناشطة في المجال الرقمي” (GAAN).

يمكنما إذن أن نقول إن إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالوكالة الوطنية للمقاول الذاتي هذا السبت 20 جانفي 2024، للبدء أخيرا في إصدار أولى هذه البطاقات، يمثل لحظة تاريخية بشكل ما. لكن ما يجعل اللحظة تاريخية أكثر، هو حجم ونوعية النشاطات التي تتضمنها المنصة.

هل كنتم تتصوّرون مثلا، أن صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي والمؤثرين، سيتمتعون بهُوية مهنية، ورقم ضريبي، واشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي، للمرة الأولى في الجزائر. وذلك من خلال النشاط رقم 20301، والنشاط رقم 20307، في ميدان الخدمات الرقمية.

في الواقع، كانت هناك محاولة لإدماج هذه الفئة ضمن المعنيين بالقيد في السجل التجاري في وقت مضى. لكن مع الضريبة المخفّضة إلى ما نسبته 0.5 بالمئة من رقم الأعمال، والنظام الخاص للاشتراك في الضمان الاجتماعي، لم يعد هناك أي مجال للمقارنة بين الخيارين. أي بطاقة المقاول الذاتي، أو السجلّ التجاري.

كما يضمّ ميدان الخدمات الرقمية أيضا، نشاطات عصرية جدّا. من قبيل مطوّر أنظمة الذكاء الاصطناعي (20710)، ومحلّل البيانات الضخمة (20802)، ومهندس التعلُّم العميق (20702). وأخرى بقيت بدون صفة قانونية في الجزائر حتى اليوم. مثل نشاط سائق تطبيقات VTC (يسير وأخواتها) الذي سيحمل الرقم (21901) من نفس الميدان.

أكثر من ذلك، تمنح البطاقة الجديدة الصفة المهنية لعامل التوصيل بالدراجة أو السكوتر (21902)، وجليسة الأطفال (30101)، والممرّضين المنزليين (30203)، ومنسّقي الحدائق (30702)، والمدرسّين الخصوصيين أيضا (30501).

وفي حين لا يجد الصحفيون المستقلّون ومراسلو وسائل الإعلام مكانا لنشاطاتهم بين قائمة النشاطات التي تعرضها المنصة، فإن حمل صفة المقاول الذاتي ممكن لزملائهم من المنشّطين والمذيعين ومقدّمي الفقرات على الراديو والتلفزيون.