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اقتصاد

المقاول الذاتي.. ما تحمله قائمة النشاطات

محمد عبد المؤمن
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المقاول الذاتي.. ما تحمله قائمة النشاطات
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تقنين نشاط سائقي تطبيقات VTC

تعود فكرة إصدار بطاقة مهنية للمقاول الذاتي (الفريلانسر) في الجزائر، إلى شهر أفريل من العام 2021. وقد كان ذلك بالضبط في اجتماع عقده وزير القطاع ياسين المهدي وليد مع مجموعة “المؤسسات الجزائرية الناشطة في المجال الرقمي” (GAAN).

يمكننا إذن أن نقول إن إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالوكالة الوطنية للمقاول الذاتي هذا السبت 20 جانفي 2024، للبدء أخيرا في إصدار أولى هذه البطاقات، يمثل لحظة تاريخية بشكل ما. لكن ما يجعل اللحظة تاريخية أكثر، هو حجم ونوعية النشاطات التي تتضمنها المنصة.

هل كنتم تتصوّرون مثلا، أن صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي والمؤثرين، سيتمتعون بهُوية مهنية، ورقم ضريبي، واشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي، للمرة الأولى في الجزائر. وذلك من خلال النشاط رقم 20301، والنشاط رقم 20307، في ميدان الخدمات الرقمية.

في الواقع، كانت هناك محاولة لإدماج هذه الفئة ضمن المعنيين بالقيد في السجل التجاري في وقت مضى. لكن مع الضريبة المخفّضة إلى ما نسبته 0.5 بالمئة من رقم الأعمال، والنظام الخاص للاشتراك في الضمان الاجتماعي، لم يعد هناك أي مجال للمقارنة بين الخيارين.

كما أنّ ميدان الخدمات الرقمية هذا يضمّ نشاطات عصرية جدّا. من قبيل مطوّر أنظمة الذكاء الاصطناعي (20710)، ومحلّل البيانات الضخمة (20802)، ومهندس التعلُّم العميق (20702).

أكثر من ذلك، تمنح البطاقة الجديدة الصفة المهنية لممارسي المئات من النشاطات الأخرى التي بقيت خارج الإطار الرسمي لمدة طويلة مثل:

  • عامل التوصيل بالدراجة أو السكوتر (21902).
  • وجليسة الأطفال (30101).
  • والممرّضين المنزليين (30203).
  • ومنسّقي الحدائق (30702).
  • والمدرسّين الخصوصيين (30501).
  • والمدرّسين على الانترنت (21201).
  • والحكواتيين (70706).
  • ومحرّكي الدمى (70710).

وفي حين لا يجد الصحفيون المستقلّون ومراسلو وسائل الإعلام المحلية والدولية مكانا لنشاطاتهم بين قائمة النشاطات التي تعرضها المنصة، فإن حمل صفة المقاول الذاتي ممكن لزملائهم من المنشّطين والمذيعين ومقدّمي الفقرات على الراديو والتلفزيون.

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