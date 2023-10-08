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المقاومة الفلسطينية تطلق 100 صاروخ من غزة باتجاه سديروت

الشروق أونلاين
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المقاومة الفلسطينية تطلق 100 صاروخ من غزة باتجاه سديروت

أطلقت المقاومة الفلسطينية دفعات صاروخية جديدة صباح يوم الأحد، من قطاع غزة باتجاه سديروت. 

وقالت كتائب القسام “نوجه الآن ضربة صاروخية كبيرة لسديروت بـ 100 صاروخ ردا على استهداف البيوت الآمنة”.

وأدى ذلك إلى إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، كما كشف مصدر رسمي عن إصابة 6 أشخاص إسرائليين بسديروت.

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