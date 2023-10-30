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المقاومة تجبر قوات الاحتلال المتقدمة على التراجع بغزة (فيديو)

الشروق أونلاين
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المقاومة تجبر قوات الاحتلال المتقدمة على التراجع بغزة (فيديو)
ح.م

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم الإثنين، أن المقاومة أجبرت قوات الاحتلال الصهيوني على الانسحاب بعد أن تقدمت إلى شارع صلاح الدين الذي يربط شمال القطاع بجنوبه. 

وجاء في بيان المكتب الإعلامي “أنه لا يوجد أي تقدم بري إسرائيلي داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة، وإن ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك”.

واستهدفت هذه الآليات سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين وقامت بتجريف الشارع، قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع”، مشيرا إلى “أنه لا وجود لآليات لجيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وأن حركة المواطنين هناك عادت لطبيعتها عليه”.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية حسب قناة الجزيرة أن 3 استشهدوا جراء استهداف دبابات الاحتلال التي توغلت لفترة وجيزة شرق غزة سيارة كانت تقل مدنيين.

كما أكدت وسائل إعلام عبرية إصابة شرطي للاحتلال بجروح خطيرة جراء عملية طعن في القدس المحتلة.

كما استهدفت كتائب القسام ناقلة جند صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة “الياسين 105”.

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