المقاومة تدمّر 24 آلية عسكرية للاحتلال في الساعات الـ48 الأخيرة (فيديو)

كشف الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة يوم السبت، أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من تدمير 24 آلية عسكرية لقوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، في خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

وقال أبو عبيدة في كلمة مصوّرة، إن مجاهدي الجناح العسكري لحركة حماس “لا يزالون يقاتلون في محاور تقدّم العدوّ، ويواصلون التصدي لآلياته في عدّة محاور بالقطاع”.

وتابع المتحدث يقول:”مجاهدونا يواصلون الالتفاف حول القوات الغازية والالتحام معها من مسافة الصفر”. مضيفا:”نخوض حربا غير متكافئة لكنها ستدرس عبر العالم وسيخلدها التاريخ”.

وقد نشرت المقاومة الفلسطينية مشاهد مصوّرة لالتحام عناصر القسام مع قوات الاحتلال الصهيوني، على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان في قطاع غزة.

مشاهد من التحام مجــاهدي القـُسام مع قوات العدو على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان وتدمير 10 آليات واعتلاء إحداها#كتائب_االقسام #القسام #غزة_تنتصر pic.twitter.com/BQi9Mm6LLg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 4, 2023

أهم ما جاء في كلمة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة: