المقاومة تدمّر 24 آلية عسكرية للاحتلال في الساعات الـ48 الأخيرة (فيديو)
كشف الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة يوم السبت، أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من تدمير 24 آلية عسكرية لقوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، في خلال الساعات الـ48 الأخيرة.
وقال أبو عبيدة في كلمة مصوّرة، إن مجاهدي الجناح العسكري لحركة حماس “لا يزالون يقاتلون في محاور تقدّم العدوّ، ويواصلون التصدي لآلياته في عدّة محاور بالقطاع”.
وتابع المتحدث يقول:”مجاهدونا يواصلون الالتفاف حول القوات الغازية والالتحام معها من مسافة الصفر”. مضيفا:”نخوض حربا غير متكافئة لكنها ستدرس عبر العالم وسيخلدها التاريخ”.
وقد نشرت المقاومة الفلسطينية مشاهد مصوّرة لالتحام عناصر القسام مع قوات الاحتلال الصهيوني، على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان في قطاع غزة.
مشاهد من التحام مجــاهدي القـُسام مع قوات العدو على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان وتدمير 10 آليات واعتلاء إحداها#كتائب_االقسام #القسام #غزة_تنتصر pic.twitter.com/BQi9Mm6LLg
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 4, 2023
أهم ما جاء في كلمة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة:
- شعبنا يتعرض لإبادة ممنهجة من قبل عدو يقتل الأبرياء متأسيا بسلف كان يقتل الأنبياء،
- لا يزال مجاهدونا يقاتلون في محاور تقدّم العدوّ ويواصلون التصدي لآلياته في قطاع غزة،
- تمّ تدمير 24 آلية عسكرية للاحتلال في خلال الساعات الـ48 الأخيرة،
- وجهنا ضربات بصواريخ مضادة للدروع في المحور الجنوبي لمدينة غزة،
- مجاهدونا يواصلون الالتفاف حول القوات الغازية والالتحام معها من مسافة الصفر،
- نخوض حربا غير متكافئة لكنها ستدرس عبر العالم وسيخلدها التاريخ،
- الخراب الذي يزرعه العدو لن يحصد منه سوى الهزيمة والخيبة والعار.