المقاومة تكذّب مزاعم الإحتلال بتحرير أسيرة إسرائيلية

ردّت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على مزاعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين 30 أكتوبر، بتحرير أسيرة إسرائيلية كانت محتجزة لدى المقاومة.

ردّت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على مزاعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين 30 أكتوبر، بتحرير أسيرة إسرائيلية كانت محتجزة لدى المقاومة بعد عملية “طوفان الأقصى”.

وعلى لسان القيادي في الحركة، عزت الرشق، نفت حركة “حماس” مزاعم الجيش الإسرائيلي عن تحريره للمجندة. فقال القيادي في الحركة “نؤكد أن مثل هذا الإعلان هدفه محاولة التشويش على فيديو الأسيرات الثلاث.. الذي أحدث صدمة كبيرة لدى الجمهور الصهيوني. ومحاولة للهروب من الضغط الذي يمثله ملف أسرى الاحتلال على نتنياهو وحكومته”

ليضيف أن “عمق الهزيمة والانكسار لدى الاحتلال وقادته يدفعهم للكذب والخداع وصناعة انتصارات وهمية لا رصيد لها على أرض الواقع. لا أحد يصدق الدعاية الصهيونية الفاشلة، وحتى المجتمع الصهيوني نفسه لا يصدق قادته.” ليختم العضو في المكتب السياسي لحركة حماس بيانه المقتضب قائلا أن “ما ستقوله المقاومة هو القول الفصل.”