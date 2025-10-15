“المقاومة ممتنّة للدور الجزائري الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية”

ممثل "حماس" في الجزائر:

عقد مكتب تمثيل حركة “حماس” في الجزائر يوم الأربعاء، لقاء سياسيا بمناسبة إعلان اتفاق نهاية العدوان على قطاع غزة والذكرى الثانية لمعركة طوفان الأقصى، بحضور رؤساء وممثلين عن أحزاب جزائرية.

وحسب ما ذكره بيان للمكتب، فقد عبّر ممثل الحركة في الجزائر يوسف حمدان خلال كلمته بالمناسبة، عن “امتنان المقاومة للدور الجزائري الرسمي والحزبي والشعبي، تجاه القضية الفلسطينية، على مدار عامين من الطوفان”.

“واستعرض حمدان في اللقاء، رؤية الحركة للمرحلة المقبلة على المستوى السياسي والميداني. في ظل تغيير العدو لأدواته، التي يحاول من خلالها انتزاع ما لم يستطع انتزاعه بآلة الحرب المدمّرة والإبادة”، يقول ذات البيان.

من جهتهم، “أجمع رؤساء وممثلو الأحزاب الجزائرية المشاركة في اللقاء، على وقوف الجزائر بكافة مكوّناتها إلى جانب الحق الفلسطيني، ومقاومته الباسلة، في الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه”.

وأعلنت “حماس” يوم الخميس الماضي، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، بعد ما يزيد عن عامين من العدوان المتواصل على القطاع، منذ 7 أكتوبر 2023.

وجرى الاتفاق خلال مفاوضات احتضنتها مصر وفق خطة أطلقها الرئيس الأمريكي، بمشاركة قطرية وتركية أيضا. وهو يتضمن انسحاب الاحتلال من القطاع، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.