المقداد يطلع لعمامرة على تطورات الوضع في سوريا

أطلع وزير الشؤون الخارجية، السوري فيصل المقداد، نظيره رمطان لعمامرة على آخر التطورات في سوريا أمنيًا وسياسيا فضلا عن الوضع الاقتصادي.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، الأربعاء، أن الوزيرين أجريا محادثات ثنائية وشكل لقاءهما فرصة استعرض خلالها الوزيران العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الطرفان عن اعتزازهما بعمق أواصر الأخوة والتضامن والتعاون التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وتطلعهما لمواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات تجسيدا لتوجيهات رئيسي البلدين.

كما أطلع وزير خارجية سوريا رئيس الدبلوماسية الجزائرية على آخر المستجدات في سوريا أمنيًا وسياسيا فضلا عن الوضع الاقتصادي وكذا الجهود المبذولة لحل الأزمة بصفة شاملة ومعالجة تبعاتها في مختلف المجالات.

من جانب آخر، بحث الطرفان مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية والتحضيرات الجارية للقمة العربية المرتقبة يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل بالجزائر تزامنا مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وفي الختام، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق تحضيرا للاستحقاقات المقبلة الثنائية منها ومتعددة الأطراف.