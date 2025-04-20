المقرئ الدكتور عبد الهادي لعقاب في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله فضيلة الشيخ الدكتور المقرئ عبد الهادي لعقاب، إمام وأستاذ محاضر بجامعة الجزائر 1، كلية العلوم الإسلامية.

وشغللا الفقيد منصب مدير مساعد مكلف بالعلاقات الخارجية بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية (دار القرآن)، بجامع الجزائر، كما كان الفقيد عضوا في اللجنة الوطنية لتدقيق نسخ المصحف الشريف منذ 2018 وكذلك عضو لجنة تحكيم جائزة الجزائر الدولية لسنة 2014 و2015 و2017م.

كما شارك في لجنة تحكيم مسابقة الأسبوع الوطني للقرآن الكريم من 2005م إلى 2013م ثم رئيسُها من 2014م إلى 2017م.

وشارك الفقيد دوليا في تحكيم مسابقة الملك عبد العزيز الدولية بالمملكة العربية السعودية 2010، جائزة سيّد جُنيد عالم بمملكة البحرين 2013م، جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته عام 2015 وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عام 1440 هـ/ 2019م.