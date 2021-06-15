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رياضة
اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية:

المكتب التنفيذي يعقد اجتماعه الأول يوم 24 جوان

ع.ع
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المكتب التنفيذي يعقد اجتماعه الأول يوم 24 جوان

سيعقد المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية اجتماعه الأول يوم الخميس 24 جوان، بمقر الهيئة الأولمبية، برئاسة عبد الرحمان حماد، الذي انتخب رئيسا لهذه الهيئة لعهدة أولمبية 2021 – 2024، حسب ما علم لدى الأمين العام للجنة خير الدين برباري.

وأوضح ذات المصدر أن أشغال هذا الاجتماع ستخصص لتقسيم المهام على أعضاء المكتب التنفيذي، ومعلوم أن الرئيس المنتهية عهدته على رأس “الكوا”، عبد الرحمان حماد، كان قد أعيد انتخابه على رأس الهيئة الاولمبية يوم 8 يونيو المنصرم، بعد حصوله على مجموع 105 صوت مقابل 48 صوتا لمنافسه رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة محمد حكيم بوغادو.

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