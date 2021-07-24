المكتب الفدرالي سيحسم الجدل يوم  29جويلية

ممثلو الجزائر في منافسات الأندية القارية:

سيجتمع المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم الخميس المقبل للفصل خاصة في الموضوع الشائك المتعلق بالتمثيل الجزائري في رابطة

الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية، حيث ستجري عملية قرعتهما يوم 15أوت “على أقصى تقدير”، أي قبل إسدال الستار على بطولة الرابطة الأولى المقرر خلال الأسبوع الثالث من شهر أوت.

وأوضح نائب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والمسؤول عن لجنة كرة القدم المحترفة، ياسين بن حمزة، على أمواج الإذاعة الوطنية.

قائلا: “صحيح أن الوضعية صعبة، طالما أنه لا زالت هناك ست جولات على انتهاء الموسم الكروي. لقد تطرقنا لعدة احتمالات لتعيين الأندية التي ستشارك في المنافسات القارية، لكننا سنتوصل إلى حلول. سيطرح الموضوع خلال الاجتماع القادم للمكتب الفيدرالي”.

وكانت اللجنة التنفيذية للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم قد أعلنت بأن عملية القرعة للأدوار التمهيدية لمنافسات الأندية لموسم – ستجري يوم 15 أوت “على أقصى تقدير”، على أن تنطلق المنافسات يوم سبتمبر.

هذا الأمر يضع الاتحادية الجزائرية في ورطة، طالما وأن البطولة لم تنته بعد، خاصة وأن الصراع على “البوديوم” لا زال على أشده قبل ست جولات.

وفي بيان له، طالب وفاق سطيف، الرابطة الوطنية بتحديد تواريخ مباريات تسوية الرزنامة، “تفاديا لترتيب محتمل للنتائج” مع اقتراب نهاية الموسم الكروي.

قد تجعله في حال تحقيق مشوار دون خطأ، في ريادة الترتيب رفقة وفاق سطيف.

بالإضافة إلى تعيين ممثلي الجزائر في المنافسات القارية، سيفصل المكتب الفدرالي في صيغة المنافسة المقررة الموسم المقبل، حيث يتوفر على اقتراحين، سيتم طرحهما على أعضاء المكتب: بطولة كلاسيكية بـ18ناديا من 24جولة أو بطولة بمجموعتين تضم كل مجموعة أندية ومرحلة نهائية (“بلاي أوف”).