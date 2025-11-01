المكتب الفدرالي يدرس النظام الجديد للمنافسة

سيتم عرضه على جميع الأطراف المعنية

قام المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) بدراسة التقرير المقدم من اللجنة المخصصة المكلفة بالتفكير في تعديل نظام المنافسة، بحسب ما أفاد به بيان للهيئة الفدرالية.

واجتمع المكتب الفدرالي في دورته العادية، يوم الخميس الفارط، بالمركز الفني لسيدي موسى، تحت رئاسة وليد صادي، رئيس الفاف، حيث تم دراسة التقرير المقدم من اللجنة المخصصة المكلفة بالتفكير في تعديل نظام المنافسة.

وبحسب بيان الهيئة الفيدرالية، يقترح هذا التقرير نهجا اقتصاديا ورياضيا في آن واحد، يهدف إلى تسهيل مشاركة الأندية في المنافسات المختلفة في ظروف أكثر سهولة ، مع تقليص الحد الأقصى من الأعباء والنفقات المرتبطة بالتزامها.

كما يقترح هذا النظام أيضا إنشاء رابطة إقليمية (جهوية) جديدة في تمنراست، بالإضافة إلى إعادة إدماج بعض الرابطات الولائية نحو الرابطات الجهوية.

وسيتم تقديم هذا التقرير مسبقا إلى المجمع الفني الوطني لمناقشته وإثرائه، ثم إلى جميع الأطراف المعنية، بهدف إجراء مشاورات موسعة قبل أي اعتماد نهائي للصيغة الجديدة للمنافسة من قبل المكتب الفدرالي والجمعية العامة للفاف.

وتتمحور الصيغة المقترحة في هذا التقرير حول ستة مستويات:

-الرابطة 1: مجموعة واحدة (1) تضم 16 ناديا.

-الرابطة 2: مجموعة واحدة (1) تضم 18 ناديا.

-الرابطة 3: مجموعتان (2) تضم كل منهما 18 ناديا.

-القسم الجهوي (الرابطة 4): مجموعة واحدة (1) تضم 16 ناديا لكل جهة.

-القسم الشرفي: مجموعة واحدة (1) تضم 10 أندية كحد أدنى.

-قسم ما قبل الشرفي: عدد من المجموعات تضم كل منها 6 أندية كحد أدنى.

من جهة أخرى، وفي إطار سياسة تطوير كرة القدم للشباب وتوسيع قاعدة الممارسين، أكد المكتب الفدرالي إلزامية إنشاء وتسيير أكاديمية للشباب لجميع أندية الرابطة الأولى المحترفة.

وتشمل الأكاديميات الفئات التالية: أقل من 13 سنة (مواليد 2013-2014)، أقل من 11 سنة (مواليد 2015-2016)، أقل من 9 سنوات (مواليد 2017-2018)، أقل من 14 سنة (اختيارية/ مواليد 2012).

ولتشجيع انضمام أكبر عدد ممكن من اللاعبين الشباب، سيبقى أجل تسجيل اللاعبين مفتوحا إلى غاية 31 مارس 2026، على مستوى الرابطات الولائية.

وأكد المكتب الفدرالي، بهذه المناسبة، أن عدم الالتزام بهذا القرار قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية ضد الأندية المعنية، ويصر على ضرورة هيكلة الأكاديميات على المستويين الإداري والفني، وفقا للمعايير التي حددتها المديرية الفنية الوطنية، لضمان تأطير جيد والمساهمة بفعالية في تكوين المواهب الشابة.

“ويراهن المكتب الفدرالي على الالتزام الكامل والانخراط التام من قبل جميع الأندية لتفعيل هذا الجهاز الاستراتيجي، في خدمة التطوير المستدام لكرة القدم الوطنية”، وفق بيان الفاف.