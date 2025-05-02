المكتب الفدرالي يقرر تحديد تنقل المناصرين خارج الولاية

القرار يعني ست الجولات الست الأخيرة للموسم الكروي الجاري

قرر المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم في اجتماعه في دورة عادية، “تحديد تنقل مناصري الفرق الزائرة خارج الولاية”، خلال الجولات الست الأخيرة لموسم 2024- 2025 للرابطة الأولى- موبليس لكرة القدم، بحسب ما أفادت به الهيئة الفدرالية في بيان لها.وأوضحت الاتحادية ” طبقا لتوصيات اجتماع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الرابطة الوطنية والأندية المحترفة ليوم 22 افريل 2025..

قرر المكتب الفدرالي تحديد تنقل مناصري الفرق الزائرة خارج الولاية، لما تبقى من الجولات في المسابقة الوطنية وهذا من اجل تخفيف الضغط، خلالها والتي تشهد رهانات رياضية للأندية”. واجتمع رئيس الفاف، وليد صادي يوم الثلاثاء المنصرم 22 افريل مع رؤساء الأندية المحترفة في إطار لقاء تنسيقي وتشاوري، بحضور ممثلي السلطات المحلية وكذا مصالح الأمن وهم ابرز الشركاء في تنظيم وتأطير البطولة على الصعيد الوطني. وأضاف بيان الفاف: “ذكر المكتب الفدرالي، منظمي مختلف المباريات بمسؤولياتهم وما تفرضه القوانين فيما يتعلق باستقبال الفرق الضيفة والترتيبات التي يجب اتخاذها من اجل السير الجيد للقاءات الكروية تسودها الروح الرياضية”. وأخيرا، ذكرت الهيئة الفدرالية بالمنشور رقم 47 بتاريخ 27 مارس 2025″ المتعلق بمنع تواجد أشخاص غرباء على خط التماس أو على جوانب غرف تغيير الملابس والنفق وما يترتب عنها من عقوبات “.