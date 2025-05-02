-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
القرار يعني ست الجولات الست الأخيرة للموسم الكروي الجاري

المكتب الفدرالي يقرر تحديد تنقل المناصرين خارج الولاية

ع.ع
  • 121
  • 0
المكتب الفدرالي يقرر تحديد تنقل المناصرين خارج الولاية

قرر المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم في اجتماعه في دورة عادية، “تحديد تنقل مناصري الفرق الزائرة خارج الولاية”، خلال الجولات الست الأخيرة لموسم 2024- 2025 للرابطة الأولى- موبليس لكرة القدم، بحسب ما أفادت به الهيئة الفدرالية في بيان لها.وأوضحت الاتحادية ” طبقا لتوصيات اجتماع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الرابطة الوطنية والأندية المحترفة ليوم 22 افريل 2025..

قرر المكتب الفدرالي تحديد تنقل مناصري الفرق الزائرة خارج الولاية، لما تبقى من الجولات في المسابقة الوطنية وهذا من اجل تخفيف الضغط، خلالها والتي تشهد رهانات رياضية للأندية”. واجتمع رئيس الفاف، وليد صادي يوم الثلاثاء المنصرم 22 افريل مع رؤساء الأندية المحترفة في إطار لقاء تنسيقي وتشاوري، بحضور ممثلي السلطات المحلية وكذا مصالح الأمن وهم ابرز الشركاء في تنظيم وتأطير البطولة على الصعيد الوطني. وأضاف بيان الفاف: “ذكر المكتب الفدرالي، منظمي مختلف المباريات بمسؤولياتهم وما تفرضه القوانين فيما يتعلق باستقبال الفرق الضيفة والترتيبات التي يجب اتخاذها من اجل السير الجيد للقاءات الكروية تسودها الروح الرياضية”. وأخيرا، ذكرت الهيئة الفدرالية بالمنشور رقم 47 بتاريخ 27 مارس 2025″ المتعلق بمنع تواجد أشخاص غرباء على خط التماس أو على جوانب غرف تغيير الملابس والنفق وما يترتب عنها من عقوبات “.

مقالات ذات صلة
الرابطة تجري تعديلات وتضبط برنامج المباريات إلى غاية نهاية الموسم

الرابطة تجري تعديلات وتضبط برنامج المباريات إلى غاية نهاية الموسم

ما يجب على “الفاف” ورابطة الكرة مراعاته عند نهاية الموسم

ما يجب على “الفاف” ورابطة الكرة مراعاته عند نهاية الموسم

بطولة افريقيا للمحليين 2025: تخصيص الحصة التدريبية الرابعة للجوانب التكتيكية

بطولة افريقيا للمحليين 2025: تخصيص الحصة التدريبية الرابعة للجوانب التكتيكية

بوقرة يستنجد بِبن عيادة

بوقرة يستنجد بِبن عيادة

شياخة يضع قدما في نهائي كأس الدانمارك

شياخة يضع قدما في نهائي كأس الدانمارك

رياض محرز على أعتاب أهم لقب في القارة الآسيوية

رياض محرز على أعتاب أهم لقب في القارة الآسيوية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد