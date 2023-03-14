المكتب الفيدرالي يدعو زفيزف إلى تطبيق قوانين الفاف

مرسوم منع الجمع بين المناصب

أبلغ أعضاء المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، خلال اجتماع استثنائي انعقد الأحد، بانسحاب أربعة أعضاء، وذلك عملا بالمرسوم المتعلق بمنع الجمع بين منصب المسؤولية الانتخابية والتنفيذية والمسؤولية الإدارية، على مستوى الهيئات التنظيمية والتنشيطية الرياضية، داعين في نفس الوقت، رئيس الاتحادية، جهيد زفيزف، إلى تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الباب، حسب ما أورده بيان للفاف الاثنين.

وأفادت الاتحادية في بيان لها “سجل أعضاء المكتب التنفيذي انسحاب أربعة أعضاء، وذلك في إطار تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 21-60 المؤرخ يوم 8 فيفري 2021، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ يوم 28 ديسمبر 2015، المتعلق بمنع الجمع بين منصب المسؤولية الانتخابية والتنفيذية والمسؤولية الإدارية على مستوى الهيئات التنظيمية والتنشيطية، وطالبوا الرئيس بتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الإطار”.

وقرر أربعة أعضاء من المنتخبين يوم 7 جويلية 2022 للعهدة الأولمبية (2021-2024) في المكتب الفيدرالي الحالي للفاف، الانسحاب من الهيئة الفيدرالية والعودة إلى مناصبهم في الرابطات أو الأندية. ويتعلق الأمر بكل من عز الدين بن ناصر (رئيس نادي مقرة)، محمد غوتي (رئيس الرابطة الولائية لأم البواقي)، عبد الحفيظ فرقاني (رئيس الرابطة الولائية للبليدة)، تواتي دردور (رئيس الرابطة الولائية لمستغانم).

ويضم المكتب التنفيذي حاليا تسعة أعضاء من القانون السابق المصادق عليه يوم 7 جويلية 2022، والذي يسمح للمكتب التنفيذي بإصدار قرارات بطريقة عادية.

في السياق ذاته، واستنادا إلى قوانين الفاف، يمكن للمكتب الفيدرالي تعويض الأعضاء المنسحبين من القائمة الاحتياطية التي تم انتخابها والمصادق عليها من طرف الجمعية العامة لـ7 جويلية 2002. وفي هذا الصدد، أشارت بعض المصادر القريبة من الهيئة الكروية أن رئيس الفاف سيدرس برفقة أعضاء مكتبه إمكانية تدعيم المكتب الفيدرالي ببعض الأسماء من القائمة الإحتياطية والتي تضم كل من عماد عميسي وكمال خديس وحسام حركات وخليفة مزروعة.