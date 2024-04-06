المكسيك تقطع علاقاتها مع الإكوادور

أعلنت المكسيك اليوم، السبت 6 أفريل، عن قطع علاقاتها مع الإكوادور بسبب اقتحام الشرطة الإكوادورية للسفارة المكسيكية واعتقال الرئيس الإكوادوري السابق، جورج جلاس، الذي كان لاجئا في السفارة المكسيكية منذ ديسمبر 2023.

وأعلنت وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا إبارا، عن إصابة عدد من الدبلوماسيين المكسيكيين خلال الإقتحام الذي قامت به شرطة الإكوادور على مقر بعثتها.

الوزيرة المكسيكية كتبت في منشور لها على شبكة “إكس”نظرا للانتهاك الصارخ لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية والآثار التي لحقت بالدبلوماسيين المكسيكيين الشخصيين في الإكوادور. المكسيك تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور على الفور.”

Me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al exvicepresidente de ese país quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 6, 2024

وهو ما أكده الرئيس المكسيكي أندريس مانويل والذي أعلن “أبلغتني أليسيا بارسينا، وزيرة خارجيتنا، للتو أن الشرطة الإكوادورية دخلت سفارتنا بالقوة واحتجزت نائب رئيس ذلك البلد السابق الذي كان لاجئًا ويقوم بطلب اللجوء بسبب الاضطهاد والمضايقات التي يواجهها.”

ليضيف الرئيس المكسيكي “يعد هذا انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وسيادة المكسيك، ولهذا السبب أصدرت تعليمات لمستشارتنا بإصدار بيان بشأن هذا العمل الاستبدادي، والمضي قدمًا بشكل قانوني وإعلان تعليق العلاقات الدبلوماسية مع حكومة المكسيك على الفور.”

وسيغادر الموظفون الدبلوماسيون المكسيكيون في الإكوادور هذا البلد كما تعتزم المكسيك تقديم التماس إلى محكمة العدل الدولية لإدانة الإكوادور بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي.