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الجزائر
بعد رفض ملف ترشحه لتشريعات 12 جوان المقبلة

المكلف بالإعلام بحركة “حمس” يهدد بمقاضاة هيئة شرفي  

الشروق أونلاين
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المكلف بالإعلام بحركة “حمس” يهدد بمقاضاة هيئة شرفي  

هدد الأمين الوطني المكلف بالإعلام بحركة مجتمع السلم، الدكتور بن عجمية بوعبد الله برفع دعوى قضائية ضد المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات بولاية غليزان بعد إقصاءه من الترشح للانتخابات التشريعية المزمع إجراءها في 12 جوان المقبل.

وقال بن عجمية في تسجيل فيديو من حوالي 10 دقائق، نشره عبر صفحته على الفايسبوك “بعد الانتخابات سأقوم برفع دعوى قضائية ضد المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات لولاية غليزان، إذا لم يتم منحي الأسباب الحقيقية لإقصائي”.

وقال المتحدث:”بُلغت من قبل المندوبية الولائية للسطلة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات بان ملفي رُفض دون تقديم أي سبب”.

وأكد المتحدث أن تم إقصاءه جاء وفقا للمادة 200، ولم يتم مراسلته بأي وثيقة توضح الأسباب الحقيقية وراء رفض ملفه حسب المتحدث.

إلى ذلك، أشار المتحدث أنه قام بالطعن أمام المحكمة الإدارية، في ولاية غليزان، قبل أن تفصل المحكمة بتأييد الرفض، وهو نفس الحكم الذي أصدره مجلس الدولة في وقت سابق .

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