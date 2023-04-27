المكلف بالإعلام لدى الفاف: ليس لدينا نية في خطف الكان من كوت ديفوار

قال المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، أنه ليست هناك أي نية للجزائر في خطف تنظيم “كان” 2023 من كوت ديفوار.

ونفى صالح باي في تصريحات إعلامية،الإشاعات المتداولة حول الإمكانية الكبيرة لتنظيم الجزائر للكان المقبلة بسبب عدم جاهزية كوت ديفوار للحدث القاري، وتأخره في إنجاز المرافق اللازمة.

وأضاف المكلف بالإعلام لدى الفاف، قائلا: “هذه مجرد إشاعات، والإتحاد الإفريقي لم يتحدث عن أي شيء في هذا الموضوع.. ربما هي إشاعات من أجل الضغط على كوت ديفوار”.

وتابع: “عشنا نفس السيناريو قبل “كان” الكاميرون، وأصدر الاتحاد حينها بيانا يدعم فيه الكاميرون”.

وختم صالح باي عبود: “العلاقات التي تجمعنا مع كل الاتحادات هي علاقات وطيدة، وعندما يتخذ الكاف قرارا يكون هناك كلام في الموضوع مع الجهات الوصية.