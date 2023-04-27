-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

المكلف بالإعلام لدى الفاف: ليس لدينا نية في خطف الكان من كوت ديفوار

عمر سلامي
  • 878
  • 0
المكلف بالإعلام لدى الفاف: ليس لدينا نية في خطف الكان من كوت ديفوار
ح.م
صالح باي عبود

قال المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، أنه ليست هناك أي نية للجزائر في خطف تنظيم “كان” 2023 من كوت ديفوار.

ونفى صالح باي في تصريحات إعلامية،الإشاعات المتداولة حول الإمكانية الكبيرة لتنظيم الجزائر للكان المقبلة بسبب عدم جاهزية كوت ديفوار للحدث القاري، وتأخره في إنجاز المرافق اللازمة.

وأضاف المكلف بالإعلام لدى الفاف، قائلا: “هذه مجرد إشاعات، والإتحاد الإفريقي لم يتحدث عن أي شيء في هذا الموضوع.. ربما هي إشاعات من أجل الضغط على كوت ديفوار”.

وتابع: “عشنا نفس السيناريو قبل “كان” الكاميرون، وأصدر الاتحاد حينها بيانا يدعم فيه الكاميرون”.

وختم صالح باي عبود: “العلاقات التي تجمعنا مع كل الاتحادات هي علاقات وطيدة، وعندما يتخذ الكاف قرارا يكون هناك كلام في الموضوع مع الجهات الوصية.

مقالات ذات صلة
مودريتش يتخذ قراره بخصوص العرض السعودي

مودريتش يتخذ قراره بخصوص العرض السعودي

مسيرة رياض محرز في الملاعب الأوروبية أي مواسمه كان الأفضل؟

مسيرة رياض محرز في الملاعب الأوروبية أي مواسمه كان الأفضل؟

لاعبو توتنهام يعتذرون من جماهيرهم بطريقة خاصة

لاعبو توتنهام يعتذرون من جماهيرهم بطريقة خاصة

بِالفيديو: لاعب بولوني يُهين الصّهاينة بِتحية “هتلر”

بِالفيديو: لاعب بولوني يُهين الصّهاينة بِتحية “هتلر”

برشلونة ينجح في توفير المبلغ اللازم لتجديد ملعب كامب نو

برشلونة ينجح في توفير المبلغ اللازم لتجديد ملعب كامب نو

هذه هي الأندية الأقوى دفاعيا في الدوريات الخمسة الكبرى

هذه هي الأندية الأقوى دفاعيا في الدوريات الخمسة الكبرى

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد