الملاعب الجميلة غيرت الكثير من تصرفات الأنصار

بالرغم من بعض التجاوزات التي مازالت تصدر من الجماهير

تعتبر سقطة بعض الحضور، في مباراة سهرة، الثلاثاء، بملعب نيلسن منديلا في براقي تجاه أسطورة الكرة الجزائرية والعالمية رابح ماجر، بغير المقبولة التي يجب أن تقتلع عاجلا وبحزم، حتى يبقى صرح نيلسن مانديلا وغيره من الملاعب الجميلة الموجودة حاليا والتي سنراها قريبا، مثل المنشأة، محترمة لا تقبل سوى الحضور المحترم، خاصة أن الملعب مجهز بالكاميرات وبإمكانه منع أي مناصر مدى الحياة من الدخول إلى الملاعب إذا ثبت تورطه في تجاوزات، كما أن احتفال مناصر آخر بإشعال الألعاب النارية بعد تسجيل محيوص لهدف في شباك إثيوبيا، أكل الدهر عليه وشرب، وحان الوقت لمنع الأمر بالقوة وبالعقاب، حتى لا يتكرر الأمر ويتحول الملعب إلى نار في بعض المباريات، خاصة أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فتح الملعب للفيفا، ولا يمكن، أن نشاهد ريال مدريد أو برشلونة مثلا في براقي أو تيزي وزو من دون حضور رابح ماجر قاهر بيارن ميونيخ وريال دريد وغيرها من الأندية الكبيرة وهو أحد أحسن من لعبوا كرة القدم في التاريخ.

عموما في كل ملاعب العالم توجد بعض الأخطاء، ولكن المكتسبات المحققة لحد الآن كبيرة جدا، في الملاعب الأربعة التي تحتضن المنافسة القارية الشان، فقد تغير الكثير من تصرفات الحضور، أولا بنوعية الجمهور الذي لم يبق كما كان سابقا عبارة عن مراهقين وشباب أشدّاء يتزاحمون من أجل الحصول على التذاكر ومن أجل اقتحام الملعب وحتى في المدرجات الحجرية التي يتسمّرون عليها لمدة زمنية طويلة جدا، حيث تنوع الحضور من كبار وصغار وعائلات، وما حدث في عنابة وقسنطية في ملعبين شهدا في السابق أحداث شغب مؤسفة، وتغيرا الآن بـ 180 درجة هو مكسب كبير للجزائر على أمل أن يتم نقل هذا السلوك الحضاري إلى مباريات الدوري الجزائري، وكل الأقسام، حتى يصبح الملعب مجرد مسرح وينقل السلوك الجديد إلى الشارع.

يمكن للجزائر أن تبني على ما هو موجود حاليا في الملاعب الأربعة، فالحراسة الدقيقة التي يقوم بها الأنصار الحاضرون للمنجزات الرياضية، لم يسبق وأن عشناه في ملاعبنا، فقد شاهدنا آباء يعلمون أبناءهم كيف يقفون لتحية النشيد الوطني لبلدان إفريقية، وشاهدنا عائلة لم تغادر الملعب حتى نظفت جزءا منه من بعض الأوراق الممزقة وبقايا قشور الفول السوداني على قلتها، وقد قال لنا عامل نظافة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة بأنه ورفاقه بعد نهاية مباراة مدغشقر أمام غانا لم يجدوا ما يفعلوه لأن الملعب بقي نظيفا جدا، على حدّ تعبيره.

بعد نهاية الشان ستكون ثلاثة أندية جزائرية بداية من شهر فيفري القادم على موعد مع دور المجموعات من رابطة الأبطال والكونفدرالية وستكون معنية باللعب في الملاعب الكبيرة والجديدة ومن الضروري نقل ما نشاهده حاليا في الشان إلى تلك المواجهات التي ستنقل أيضا إلى العالم، خاصة أن القرعة وضعت اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل في مواجهة أندية من تونس والمغرب ومصر وجنوب إفريقيا وغيرها من البلدان، وسيكون استثمارا في السلوك لأجل المواصلة على نفس المنوال موازاة مع النتائج الجيدة.