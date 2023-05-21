الملاعب لا تعترف بِلغة الورود يا “سوسطارة”!

قالت إدارة نادي اتحاد العاصمة إنها ستلجأ إلى كلّ الطرق القانونية المُتاحة، لِاسترجاع الحقوق التي سلبها “الظلم التحكيمي”.

وخسر اتحاد العاصمة مساء الأحد بِنتيجة (1-2) أمام نادي البارادو.

وتُؤمن إدارة نادي اتحاد العاصمة بِأن الهدف الثاني الذي سجّله نادي البارادو، وُقّع من وضعية مُتسلّلة. كما استغربت إضافة الحكم لِثماني دقائق احتسبها بدل الوقت الضّائع.

وجاء في بيان لِإدارة نادي “سوسطارة”: “ونظرا لأهمية نقاط المباراة بالنسبة لفريقنا الذي يتنافس على المراتب المؤهلة للمشاركة الافريقية الموسم القادم، سنلجأ إلى جميع الطرق التي يخوّلها لنا القانون، من أجل الدفاع عن حق النادي. وكذا مراسلة وزارة الشباب والرياضة، مع المطالبة بفتح تحقيق حول ما حدث خلال المباراة، التي كان فيها فريقنا عرضة لقرارات جائرة واستفزازية من الحكام”.

بقيت الإشارة، إلى أن المباراة انطلقت بِتبادل باقة من الورود بين قائدَي الفريقَين!