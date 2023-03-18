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رياضة

الملاكمة إيمان خليف تتأهل بسهولة إلى الدور الثاني من البطولة العالمية

عمر سلامي
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الملاكمة إيمان خليف تتأهل بسهولة إلى الدور الثاني من البطولة العالمية
ح.م
إيمان خليف

تأهلت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إلى الدور الثاني من بطولة العالم للملاكمة سيدات الجارية بنيو دلهي، بالهند.

وتمكنت إيمان خليف من المرور إلى الدور الثاني، في وزن 66 كلغ، عقب فوزها على الكينية إيسيكو فريزة أيانغو.

وحسمت الملاكمة الجزائرية الأمور بسرعة، حيث أوقف الحكم النزال بعد مرور  ثواني فقط.

وكانت الملاكمة حجيلة خليف، قد تأهلت الجمعة إلى الدور الثاني من البطولة العالمية.

وتغلبت حجيلة خليف في وزن 60 كغ، بجدارة واستحقاق على منافستها الروسية، غولوبيفا ناديزهاد، في منازلة الدور السادس عشر، بنتيجة (5-0).

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