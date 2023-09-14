الملاكمة حجيلة خليف تتأهّل للألعاب الأولمبية

افتكّت الملاكمة الجزائرية حجيلة خليف، الخميس، تأشيرة التأهّل للألعاب الأولمبية المُقرّر تنظيمها بِالعاصمة الفرنسية باريس في صيف 2024.

جاء ذلك بعد بلوغها نهائي البطولة التصفوية الإفريقية، التي تُجرى أطوارها بِالعاصمة السنيغالية داكار. ووفقا لِما تنصّ عليه لوائح المنافسة.

وتجاوزت الملاكمة خليف في منازلة نصف النّهائي منافستها الإيفوارية مريم سيديبي، لدى وزن أقلّ من 60 كلغ.

وسبق للملاكمة إيمان خليف (26 سنة) المشاركة في منافسات دولية كبيرة، لكن لم يسبق لها حضور الأولمبياد.

وتحمل ابنة ولاية البليدة عدّة تتويجات في سجّلها، على غرار 3 ميداليات ذهبية في: البطولة الإفريقية التي أُقيمت فعّالياتها مُؤخّرا بِالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وألعاب البحر المتوسط رفقة الألعاب العربية، نُسختَي الجزائر 2022 و2023.

بقيت الإشارة إلى أن الملاكمة حجيلة خليف لا تربطها صلة قرابة بِزميلتها إيمان خليف (24 سنة/ ابنة ولاية تيارت)، التي تُشارك أيضا في الدورة التصفوية الأولمبية، لكن لدى فئة أقلّ من 66 كلغ.