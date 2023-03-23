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رياضة

الملاكمة خليف تبلغ نهائي البطولة العالمية

الشروق الرياضي
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الملاكمة خليف تبلغ نهائي البطولة العالمية
ح.م
الملاكمة إيمان خليف

تأهّلت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، الخميس، إلى نهائي بطولة العالم للفن النبيل النّسوي.

وتحتضن العاصمة الهندية دلهي الجديدة هذه الأيّام تظاهرة بطولة العالم للملاكمة النّسوية.

وتغلّبت الملاكمة خليف في نصف النهائي على مُنافسة لها من تايلاندا، بِالنّقاط (5-0)، لدى وزن أقلّ من 66 كلغ.

وفي النّهائي المُبرمج الأحد المقبل، تُنازل الملاكمة إيمان خليف مُنافسة لها من روسيا.

ويعني بلوغ النهائي، أن الملاكمة الجزائرية ضمنت في هذا المحفل العالمي ميدالية فضّية على الأقلّ.

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