الملاكمة خليف تردّ على مزاعم الاعتزال

ردّت بطلة الملاكمة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف، الأربعاء، على مزاعم اعتزال رياضة الفن النبيل.

وقالت خليف في ظهور لها عبر منصة التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”: “أولا، أود أن أوضح للرأي العام أن الأخبار التي تتحدث عن اعتزالي الملاكمة غير صحيحة، وهي مبنية فقط على تصريحات صادرة عن شخص لم يعد يمثلني بأي شكل من الأشكال، وأعتبره قد خان الثقة وخان الوطن بتصريحاته الكاذبة والمغرضة”.

وأضافت: “لم أُعلن يوما اعتزالي الملاكمة، بل ما زلت ملتزمة بمسيرتي الرياضية، أتمرّن بانتظام وأحافظ على لياقتي البدنية بين الجزائر وقطر، استعدادًا للاستحقاقات القادمة”.

وختمت تقول: “أشكر كل من دعمني وما يزال يساندني، وأؤكد أن مسيرتي مستمرة بإذن الله”.

والظاهر أن “المناجير” ناصر يفصح صفّى حساباته مع الملاكمة إيمان خليف، التي تقول عنه إنه كان مدير أعمالها السابق.

