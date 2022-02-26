الملاكمتان إيمان خليف ورميساء بوعلام في نهائي دورة بلغاريا

تأهلت الملاكمتان الجزائريتان رميساء بوعلام وإيمان خليف إلى نهائي الدورة الدولية ” ذكرى سترانغا” التي تحتضنها العاصمة البلغارية صوفيا..

وتأهلت رميساء على حساب الفنلندية بيهلا كايفو-أوخا بنتيجة 4-1، أما إيمان خليف فتأهلت أمام البولونية أنيتا ريغيلسكا بفوزها 5-0 .

وستواجه رميساء بوعلام في النهائي المبرمج أمسية السبت، الملاكمة الكازاخستانية ناظم كيزايباي، فيما تواجه إيمان خليف الروسية نتاليا سيكوجوفا.

وتشهد الدورة التي انطلقت يوم 20 فيفري، وتختتم الأحد، مشاركة حوالي 450 ملاكما وملاكمة يمثلون 36 بلدا.