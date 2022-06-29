الملاكمون الجزائريون… فقراء لكن سعداء!

ستمنح الملاكمةُ الرياضةَ الجزائريةَ 13 ميدالية، في ألعاب البحر المتوسّط نسخة وهران 2022.

وكان الملاكم الجزائري شعيب بولوذينات أوّل المُتوّجين عصر الأربعاء، بعد أن نال ميدالية برونزية، وذلك عقب خسارته في نصف النهائي أمام منافس مصري.

ويجدر التذكر بِأنه في الرّياضة التي اقترنت بـ “الفقراء” (في جميع بلدان العالم)، يمنح المُنظّمون ميداليتَين برونزيتَين للملاكمَين اللّذَين خسرا منازلتَي نصف النهائي.

ولا يدعو الأمر إلى الاحتقار في ذكر وصف “الفقراء”، فالملاكم مصطفى موسى الذي منح الجزائر أوّل ميدالية (برونزية وزن -81 كلغ) في الألعاب الأولمبية (نسخة مدينة لوس أنجلس الأمريكية 1984)، اضطرّ إلى بيع الملابس المتدنّية الأسعار – حتى لا يُقال “الشيفون” – في أسواق وهران. ولجأ زميله نور الدين مجهود صاحب فضية بطولة العالم، طبعة العاصمة الألمانية برلين 1995 (وزن -57 كلغ)، إلى بيع الخضر والفواكه في أسواق معسكر. وصوّرت “هوليوود” للمشاهدِ الملاكمَ الأمريكيَّ “روكي” (سلفيستر ستالون) في هيئة رياضي ينتمي إلى الطبقة المسحوقة. ثم لا يُمكن تصوّر “برجوازي” يُسجّل ابنه في مدرسة للملاكمة! على غرار مطرب “المالوف” العنابي حمدي بناني (رحمه الله)، الذي رفض أن يُمارس نجلُه الملاكمةَ، ونصحه بـ “التنس”!

وتتمثّل الميداليات الـ 12 المتبقّية في:

صنف الرجال:

– أسامة مرجان في وزن 57 كلغ، الذي بلغ نصف النهائي بعد تغلّبه على منافس له من البوسنة والهرسك.

– عبد الناصر بن لعريبي في وزن 60 كلغ، الذي بلغ نصف النهائي بعد تغلّبه على منافس له من إسبانيا.

– يحي عبدلي في وزن 63 كلغ، الذي بلغ نصف النهائي بعد تغلّبه على منافس له من تركيا.

– يوغرطة آيت بقة في وزن 69 كلغ، الذي بلغ نصف النهائي، بعد انسحابه منافس له من ألبانيا.

– يونس نموشي في وزن 75 كلغ، الذي بلغ نصف النهائي بعد أن تغلّب على منافس له من البوسنة والهرسك.

– محمد حمري في وزن 81 كلغ، الذي بلغ نصف النهائي بعد تغلّبه على منافس له من المغرب.

– محمد سيد حماني في وزن 91 كلغ، الذي بلغ نصف النهائي بعد تغلّبه على منافس له من مصر.

صنف النساء:

– رميساء بوعلام في وزن 48 كلغ، التي بلغت نصف النهائي بعد تفوّقها على منافسة لها من مصر.

– فاطمة الزهراء عبد القادر في وزن 54 كلغ، التي بلغت نصف النهائي بعد تفوّقها على منافسة لها من المغرب.

– حجلة خليف في وزن 60 كلغ، التي بلغت نصف النهائي دون منافسة في محطّة ربع النهائي.

– إيمان خليف في وزن 63 كلغ، التي بلغت نصف النهائي بعد تفوّقها على منافسة لها من مصر. (مع الإشارة إلى أن الملاكمة حجلة خليف تنتمي إلى ولاية بجاية، نظير ولاية تيارت لِزميلتها إيمان خليف).

– إشراق شعيب في وزن 67 كلغ، التي بلغت نصف النهائي دون منافسة في محطّة ربع النهائي.

وبِالمقابل: سُجّل إقصاء الملاكمة فتيحة منصوري في الدور ربع النهائي، لدى وزن 50 كلغ.