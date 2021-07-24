الملاكم بن شبلة يتأهل إلى الدور الثاني في الأولمبياد

تأهل الملاكم الجزائري عبد الحفيظ بن شبلة إلى الدور الثاني لوزن 91 كغ، عقب فوزه في المنازلة الأولى على الأوزبكي تورسونوف سانجار.

وسيكون بن شبلة، الذي يخوض رابع أولمبياد له، على موعد مع مواجهة الروسي مسلم ادزيماغوميدوف في الدور الثاني.

وستتواصل منازلات الملاكمين الجزائريين حسب البرنامج المسطر، إذ سيكون الموعد الأحد مع منازلة رميساء بوعلام في وزن 51 كلغ، والتي ستواجه نظيرتها التايلاندية جيبتونغ جوتاماس.

وفي الرماية أنهت هدى شعبي منافسة 10 متر هواء مضغوط سيدات في المركز 39 من أصل 50 مشاركة برصيد 319.5 نقطة.

وأما في رياضة التجديف ففشل الثنائي سيد علي بودينة وكمال آيت داود في التأهل المباشر إلى الدور نصف النهائي من منافسات زوجي السكيف رجال، بعد حلولهما في المركز السادس في التصفيات بتوقيت 6د 57ثا 32ج.م، وسيبحثان عن بطاقة التأهل، الأحد في آخر فرصة لهما.

وفي المبارزة، اختصاص سيف الحسام، انهزم أكرم بونابي في الدور الأول أمام الياباني ستريتس بـ 15مقابل 9 .