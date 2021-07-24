-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الملاكم بن شبلة يتأهل إلى الدور الثاني في الأولمبياد

سليم.ع
  • 624
  • 0
الملاكم بن شبلة يتأهل إلى الدور الثاني في الأولمبياد

تأهل الملاكم الجزائري عبد الحفيظ بن شبلة إلى الدور الثاني لوزن 91 كغ، عقب فوزه في المنازلة الأولى على الأوزبكي تورسونوف سانجار.
وسيكون بن شبلة، الذي يخوض رابع أولمبياد له، على موعد مع مواجهة الروسي مسلم ادزيماغوميدوف في الدور الثاني.

وستتواصل منازلات الملاكمين الجزائريين حسب البرنامج المسطر، إذ سيكون الموعد الأحد مع منازلة رميساء بوعلام في وزن 51 كلغ، والتي ستواجه نظيرتها التايلاندية جيبتونغ جوتاماس.
وفي الرماية أنهت هدى شعبي منافسة 10 متر هواء مضغوط سيدات في المركز 39 من أصل 50 مشاركة برصيد 319.5 نقطة.
وأما في رياضة التجديف ففشل الثنائي سيد علي بودينة وكمال آيت داود في التأهل المباشر إلى الدور نصف النهائي من منافسات زوجي السكيف رجال، بعد حلولهما في المركز السادس في التصفيات بتوقيت 6د 57ثا 32ج.م، وسيبحثان عن بطاقة التأهل، الأحد في آخر فرصة لهما.
وفي المبارزة، اختصاص سيف الحسام، انهزم أكرم بونابي في الدور الأول أمام الياباني ستريتس بـ 15مقابل 9 .

مقالات ذات صلة
مدير “بي إن سبورت” ضحية أخرى لِبرنامج التجسّس الصّهيوني

مدير “بي إن سبورت” ضحية أخرى لِبرنامج التجسّس الصّهيوني

أوّل حصّة تدريبية لـ “زرقان” في بلجيكا

أوّل حصّة تدريبية لـ “زرقان” في بلجيكا

محرز ضمن رباعي إنقاذ برشلونة من ورطة الفرنسي

محرز ضمن رباعي إنقاذ برشلونة من ورطة الفرنسي

مواجهة الخضر والفراعنة في “الكان” واردة

مواجهة الخضر والفراعنة في “الكان” واردة

“كورونا” تُلغي أوّل مباراة لِمحرز

“كورونا” تُلغي أوّل مباراة لِمحرز

بن ناصر وعطال وبوداوي معا في دورة دولية

بن ناصر وعطال وبوداوي معا في دورة دولية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد