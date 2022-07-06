الملاكم بولوذينات يعتزل ويتّخذ هذا القرار

الملاكم شعيب بولوذينات في إحدى منازلاته، الخاصّة بِالألعاب المتوسّطية 2022.

أعلن الملاكم الجزائري شعيب بولوذينات، الأربعاء، عن اعتزال رياضة الفنّ النّبيل.

وقال الملاكم شعيب بولوذينات (35 سنة) إن تظاهرة ألعاب البحر المتوسّط نسخة وهران 2022، هي آخر حلقة في مشواره الرياضي.

ونال ابن قسنطينة في العرس المتوسّطي الذي يُسدل ستاره سهرة الأربعاء، ميدالية برونزية في وزن أكثر من 91 كلغ.

وقبل ذلك، حاز الملاكم بولوذينات الميدالية الفضية في البطولة الإفريقية نسخ 2007 و2009 و2011، فضلا عن تتويجات أخرى.

وعن مستقبله بعد اعتزاله رياضة الملاكمة (صنف الهُوّاة)، قال بولوذينات في شريط فيديو نشرته اللجنة الأولمبية الجزائرية، الأربعاء، إنه يُخطط لِدخول عالم الملاكمة الاحترافية.

وربّما يسير بولوذينات على خطى أسلافه: لوصيف حماني وعبد القادر ولد مخلوفي ومحمد بن قاسمية ومحمد ياسة.

وينتمي شعيب بولوذينات إلى جيل مثّل القفّاز الجزائري في العشريتَين الماضيتَين، يضمّ الملاكمين (مثالا وليس حصرا) عبد الحفيظ بن شبلة وعبد القادر شادي ومحمد فليسي ونبيل كسال وعبد العزيز طويلبيني وعبد الحليم أوراضي ونصر الدين فيلالي.