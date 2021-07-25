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رياضة

الملاكم حمري على خطى بن شبلة

علي بهلولي
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الملاكم حمري على خطى بن شبلة
حمري يُلاكم منافسه الفنزويلي (صورة وزارة الشباب والرياضة)

تأهّل الملاكم الجزائري محمد حمري، الأحد، إلى الدور ثمن النهائي من عمر مسابقة الفن النبيل لِأولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو.

جاء ذلك بعد فوز الملاكم محمد حمري على منافسه الفنزويلي كورباخ باريرا ناليك، بِالنّقاط (3-2)، في الدور الـ 16 لِاختصاص أقل من 81 كلغ.

وفي الدور ثمن النهائي، يُنازل الملاكم محمد حمري المُنافس الكوبي أرلين لوبيز.

وبات محمد حمري – ابن ولاية بشار البالغ من العمر 28 سنة – ثاني ملاكم جزائري يُحرز تأشيرة خوض الدور ثمن النهائي، بعد عبد الحفيظ بن شبلة.

وبقي 5 ملاكمين جزائريين ينتظرون إشارة الانطلاق، ثلاثة لدى الرجال، والبقية في صنف النساء. في حين أُقصيت الملاكمة رميساء بوعلام، الأحد، في الدور الـ 16.

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