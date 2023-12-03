الملالي يتألق أمام أجاكسيو وينقذ أنجي

قاد الدولي الجزائري فريد الملالي ناديه أنجي، لتحقيق التعادل أمام نادي أجاكسيو، بعدما أنقد الفريق من الهزيمة في منافسة الدوري الفرنسي الليغ2.

وكان فريق أجاكسيو متقدما بهدف دون رد، قبل أن يتمكن الملالي، من تعديل النتيجة لصالح فريقه انجي في الدقيقة الـ41. وبفضل الهدف الوحيد الذي سجله فريد الملالي، تمكن ناديه أنجي، من خطف نقطة ثمينة أمام مضيفهم أجاكسيو.

وأصبح الملالي قطعة أساسية في تشكيلة أنجي بعدما عانى في المواسم السابقة من دكة البدلاء، قبل أن ينتفض ويقدم مباريات كبيرة هذا الموسم، آخرها أمام نادي اجاكسيو، أين تألق في المباراة وكان أفضل عنصر في المواجهة.

يذكر، أن خريج مدرسة بارادو يتواجد محل اهتمام نادي جزائري، حيث من المنتظر أن تتقدم المفاوضات بين الطرفين، تحسبا لانضمامه خلال الميركاتو الشتوي القادم.