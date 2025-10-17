الملحق الإفريقي لتصفيات مونديال 2026 من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل

سيتم تحديد اللقاءات بناء على تصنيف الفيفا الذي يصدر في 23 أكتوبر

تشارك منتخبات نيجيريا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون في الملحق الإفريقي المقرر في نوفمبر المقبل، والذي سيحدد المنتخب الإفريقي المشارك في الملحق العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المؤهل لكأس العالم 2026، حسبما أعلنت الهيئة الدولية.

المنتخبات الأربعة أنهت التصفيات كأفضل أصحاب المركز الثاني في تصفيات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المؤهلة لكأس العالم 2026.

ستقام ثلاث مباريات بنظام الإقصاء المباشر، حيث ستجرى مباراتا نصف نهائي ثم مباراة نهائية. ستلعب مباراتا نصف النهائي يوم الخميس 13 نوفمبر، بينما تقام المباراة النهائية يوم الأحد 16 نوفمبر.

ضمن منتخب “النسور الممتازة” النيجيري بقيادة فيكتور أوسيمين المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف جنوب إفريقيا، وذلك في الجولة الأخيرة من التصفيات، بعد فوزه بنتيجة 4-0 على بنين، ما مكنه من تجاوزه وانتزاع مركز الوصافة.

أما الكاميرون، بقيادة فينسان أبو بكر، فتعادل بدون أهداف أمام أنغولا في الجولة الأخيرة، وهو ما كان كافيا لضمان المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف الرأس الأخضر، ومتقدما على ليبيا.

كان لا يزال بإمكان جمهورية الكونغو الديمقراطية التأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026 خلال الجولة الأخيرة، لكن ذلك كان يتطلب عدم فوز السنغال. غير أن “أسود التيرانغا” فازوا على موريتانيا 4-0، في حين فاز “الفهود” على السودان 1-0، الذي أنهى التصفيات في المركز الثالث. بذلك، يكتفي زملاء سيدريك باكامبو بالمركز الثاني في المجموعة الثانية، والذي يمنحهم فرصة المشاركة في الملحق الإفريقي.

أما “الفهود” الغابونية فقد شاهدوا أبطال إفريقيا الإيفواريين يتأهلون مباشرة إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم. وكان لا بد من خسارة “الأفيال” في الجولة الأخيرة ليحتفظ الغابون بآماله في التأهل المباشر، وهو ما لم يتحقق، ليضطر زملاء بيير-إيميريك أوباميانغ للقتال في الملحق.

وسيتم تحديد الفرق 1، 2، 3 و4 بناء على تصنيف الفيفا الصادر في 23 أكتوبر. ووفقا للتصنيف الحالي، تحتل نيجيريا المركز ال45 عالميا، الكاميرون ال52، جمهورية الكونغو الديمقراطية ال60 والغابون الـ 79.

للتذكير، سبعة منتخبات إفريقية تأهلت مباشرة إلى كأس العالم 2026، وهي الجزائر، مصر، تونس، المغرب، جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر وكوت ديفوار.

جدول مباريات الملحق الإفريقي:

نصف النهائي (13 نوفمبر 2025):

المباراة 1: الفريق 1 – الفريق 4

المباراة 2: الفريق 2 – الفريق 3

النهائي (16 نوفمبر 2025):

المباراة 3: الفائز من المباراة 1 – الفائز من المباراة 2