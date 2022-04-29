الملفات الكبرى في قطاع التربية..هذا ما أوصى به بلعابد

قدّم وزير تربية عبد الحكيم بلعابد، جملة من التوجيهات والتعليمات الهامة والصارمة والتي من شأنها أن تضمن السير والتسيير الأمثل للامتحانات المدرسية الوطنية، كما أوصى مديري التربية للولايات الأم بمرافقة الولايات الجديدة المنبثقة عنها في هذه المحطة المهمة.

وأشرف عبد الحكيم بلعابد، الخميس بالديوان الجهوي للامتحانات والمسابقات، فرع الجزائر، على انطلاق أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية، وهذا بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وبالمناسبة، أشار الوزير، أن الندوة تأتي تكملة للندوات الوطنية التي شرعت فيها وزارة التربية الوطنية والتي يشرف عليها إطارات من الإدارة المركزية، حيث تم التطرق فيها للمحطات الكبرى والهامة المتبقية من السنة الدراسية الحالية 2021-2022 خاصة التحضير للامتحانات المدرسية الوطنية، والمتابعة الميدانية للملفات الهامة والإستراتيجية المُدرجة في مخطط عمل الحكومة والتي باشرتها وزارة التربية الوطنية تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وكذلك التحضير الجيد للدخول المدرسي المقبل 2022-2023.

وفيما تعلق بالملفات الكبرى التي باشرتها وزارة التربية الوطنية على غرار تحيين برامج الطور الأول من مرحلة التعليم الابتدائي واستحداث شعبة بكالوريا الفنون وكذلك إدماج حاملي الشهادات من أصحاب عقود ما قبل التشغيل في قطاع التربية الوطنية، شدد بلعابد على ضرورة المتابعة الشخصية والدائمة لمراحل تنفيذها ميدانيا وتوفير أسباب نجاحا.

وبخصوص التحضير للدخول المدرسي المقبل، شدّد الوزير، على وجوب العمل على ضبط التنظيمات التربوية، وتوفير قدر الإمكان كل الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية والوقوف على كل ما يتعلّق بالهياكل والتجهيزات وكل ما من شأنه إنجاحه.