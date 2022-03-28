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جواهر

الملكة إليزابيث تحل مشاكل التنقل بسيارة “غولف” عالية التقنية

جواهر الشروق
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الملكة إليزابيث تحل مشاكل التنقل بسيارة “غولف” عالية التقنية
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حصلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على عربة “غولف” عالية التقنية للمساعدة في حل مشاكل التنقل الأخيرة لديها بعد تعافيها مؤخرا من فيروس كورونا.

واستلمت الملكة البالغة من العمر 95 عاما السيارة ذات الأربعة مقاعد قبل أسبوعين وقامت بجولة سريعة حول أراضي قلعة “وندسور” مع كلبها المحبوب، بحسب ما أوردته جريدة “ديلي ميل” البريطانية.

وتحتوي السيارة التي قدرت قيمتها بـ 62 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 82 ألف دولار، على شاشة بمقاس 10.1 بوصة على غرار الجهاز اللوحي بجوار عجلة القيادة، حيث تعرض الخرائط وتحديثات الطقس، كما تحتوي على ثلاجة صغيرة.

وتعتبر هذه العربة الفاخرة “مثالية” لتنقل الملكة التي عانت من فيروس كورونا والتواء في الظهر، حيث قضت ثلاثة أشهر في الراحة بناء على أوامر الأطباء.

وقد شوهدت الملكة إليزابيث وهي تستخدم عصا للمشي خلال الأشهر الستة الماضية، وتم قد تركيب رافعة مناسبة للكرسي المتحرك بقيمة 20 ألف جنيه إسترليني (26 ألف دولار) لصالح ملكة بريطانيا في منزلها الريفي في “كريغوان لودج” في مزرعة بالمورال الخاصة بها.

والعربة الكهربائية التي أطلق عليها اسم “كوين موبايل” من إنتاج الشركة الدنماركية Gariaالمصنعة لسيارات الجولف المتميزة، بالشراكة مع “مرسيدس-بنز” الألمانية، ويبلغ مدى السيارة ذات الأربع عجلات السريعة التي تعمل بالوقود 50 ميلاً قبل أن تحتاج إلى إعادة الشحن.

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