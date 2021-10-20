الملكة إليزابيث ترفض لقب “عجوز العام”.. والسبب!

رفضت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، البالغة من العمر 95 عاما بأدب شرف حصولها على لقب (عجوز العام)، بحسب ما أفادت مجلة “أولدي”.

وقالت الملكة إنها لا تعتقد أنها تستوفي المعايير لقبولها، لأن الجائزة تمنح تكريما لإنجازات الجيل الأكبر سنا.

ونشرت المجلة، الثلاثاء، رد الملكة على اقتراحها بأنها تقتفي أثر المتلقين السابقين للجائزة، بمن فيهم رئيس الوزراء الأسبق جون ميجور، والممثلة أوليفيا دي هافيلاند والفنان ديفيد هوكني.

وجاء في رسالة من مساعد السكرتير الخاص للملكة، توم لينغ بيكر “تعتقد جلالة الملكة أن عمرك الحقيقي هو ما تشعر به، لذلك فهي ترى أنها لا تستوفي المعايير المطلوبة لتكون قادرة على قبول (اللقب) وتأمل في أن تجد متلقيا أكثر جدارة”.

وأنهى بيكر الرسالة بعبارة “مع أحر تمنيات صاحبة الجلالة”.