“الملكة الأخيرة” و”الطفطافة” في مهرجان عمان السينمائي منتصف أوت

من بين 56 عملا مشاركا في الدورة الرابعة

يشارك كل من فيلم “الملكة الأخيرة”، لعديلة بن دي مراد وداميان انوري، و”الطفطافة والمقنين” لأمير بن صيفي، في فعاليات مهرجان عمان الدولي للسينما، في دورته الرابعة، المقررة من 15 إلى 22 أوت المقبل، بالعاصمة الأردنية عمان.

وأعلنت إدارة المهرجان عن مفردات الدورة الرابعة، التي ستعرف مشاركة 56 فيلما، منها 34 فيلما عربيا و8 أفلام أجنبية، إضافة إلى 7 أفلام في إطار الإنتاج المشترك، بين فرنسا وعدد من الدول العربية.

وستعرف التظاهرة، بحسب موقع المهرجان، مشاركة 42 فيلما أردنيا. وتتنافس سبعة أفلام عربية، ضمن فئة الروائي الطويل، هي: “جنائن معلقة” لأحمد ياسين من العراق، “أرض الوهم” لكارلوس شاهين من لبنان، “أشكال” ليوسف الشابي من تونس، “ملكات” لياسمين بنكيران، “صيف في بجعد” لعمر ملدويرا من المغرب، و”علم” لفراس خوري من فلسطين، و”جحر الفئران” لمحمد السمان من مصر.

في حين، ستعرف مسابقة الأفلام القصيرة مشاركة 17 فيلما، منها “دينار” لمعاوية العمري من الأردن، و”8-8-1988″ لأحمد الصمار من العراق، و”عبر الأزقة” ليوسف الصباحي، و”الزيارة” لعلي السعدي من الأردن، و”طنين” لمحمد فاوي من السودان، و”عبد” لعبد السلام الحاج من الأردن، و”ترينو” لنجيب كثير من تونس، و”سبات” لحسام حمو من سوريا، و”السطح” لحسن صبري من العراق، و”كتير كول” لماريلين نعمة من لبنان، و”عوامة” لمراد القلعي من تونس، و”صاحبتي” لكوثر يونس من تونس، إضافة إلى “الطفطافة” الذي يمثل الجزائر.

ونجد ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة 8 أفلام، هي: “لد” لرامي يونس وسارة إيما فريدلاند من فلسطين، و”جولة الميم المملة” لهند بكر من مصر، و”نرجعلك” لياسين الرديسي من تونس، و”مرايا منكسرة” لعثمان السعدوبي و”شظايا السماء” لعدنان بركة من المغرب، و”قلق في بيروت” لزكريا جابر من لبنان، و”أجساد بطولية” لسارة سليمان من السودان، و”بغداد تثور” لكرار العزاوي من العراق.

من جهة أخرى، تسجل مسابقة الأفلام الأجنبية مشاركة تسعة أعمال، هي “ستامبيد” لجويل ديجاردان باكيت من كندا، و”إلى ليزلي” لمايكل موريس من الولايات المتحدة الأمريكية، و”بعد الشمس” لتشارلوت ويلز من المملكة المتحدة، و”بنت الغضب” للورا باومايسترو من نيكاراغوا، و”الثلج والدب” لسيلسين إرغون من تركيا، و”حفريات” لأليكس ساردا من إسبانيا، و”حكاية من شمرون” لعماد الإبراهيم دهكوري من إيران، و”جبل السحر” لمريم شاشيا ونيك فويغت من جورجيا.

وخصصت فقرة ضمن فعاليات المهرجان لعدد من الأفلام، التي تم إنتاجها بشراكة عربية فرنسية، حيث تعرض تحت شعار “موعد مع السينما العربية ـ الفرنسية”، ستة أعمال، هي: “عمر لافريز” لإلياس بلقدار (الجزائر – فرنسا)، و”السد” لعلي شري (لبنان – فرنسا)، و”حرقة” للطفي ناثان (تونس – فرنسا)، و”تحت الشجرة” لأريج السهيري (تونس- فرنسا)، و”لورنس العرب، حلم الشرق” لكليمان جارجوود (فرنسا) و”نزوح” لسؤدد كعدان (سوريا – فرنسا).