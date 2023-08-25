“الملكة الأخيرة” يتوج بجائزة “السيناريو الأول” بمهرجان عمان السينمائي

انطلق تسويقه في شكل "دي في دي" بداية من 20 أوت

حظي سيناريو الفيلم الجزائري “الملكة الأخيرة” بـ “تنويه خاص” من لجنة تحكيم المسابقة العربية الخاصة بالأفلام الروائية الطويلة، في مهرجان عمان السينمائي الدولي، حيث حصل الفيلم على جائزة السيناريو الأول، التي تسلمتها نيابة عن فريق العمل الممثلة إيمان نوال.

وجرى حفل الاختتام بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام، حيث توج فيلم “صاحبتي” للمخرجة المصرية كوثر يونس بجائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم روائي قصير، فيما توج الفيلم التونسي “أشكال” للمخرج يوسف الشابي بجائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم روائي طويل، كما توج المخرج عدنان بركة بفيلمه “شظايا السماء” بجائزة أفضل فيلم وثائقي.

وعرض الفيلم الروائي الطويل “الملكة الأخيرة”، وهو من إخراج مشترك لعديلة بن ديمراد وداميان أونوري، في قسم المسابقة العربية الخاصة بالأفلام الروائية الطويلة في المهرجان، الذي عرف أيضا مشاركة عرض أفلام جزائرية أخرى على “حورية” لمونيا مدور و”الطفطافة والمقنين” لأمير بن صايفي و”عمر لافراز” للمخرج إلياس بلقدار.

ويضاف هذا التنويه لسلسلة التتويجات التي نالها الفيلم بعدة مهرجانات.

ويعيد الملكة الأخيرة فتح النقاش حول الحقبة العثمانية في الجزائر، من خلال قصة الملكة زفيرة، زوجة السلطان سمير التومي الذي تمت تصفيته من قبل عروج، بحسب رواية الفيلم الذي وجهت له عدة انتقادات، أبرزها أن زفيرة لم تكن ملكة أصلا.

وتم تصوير الفيلم بجماليات عالية لم نعهدها من قبل، خاصة في الأفلام التاريخية الجزائرية، حيث صور بعدة مناطق من الجزائر وبمساهمة وزارة الثقافة.

وقد أعلن فريق الفيلم بداية تسويقه في صيغة “دي في دي” بداية من 20 أوت الجاري. وهذا بعد سلسلة من العروض والجولات في الجزائر وخارجها.