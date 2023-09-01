الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلادها الـ 53 وهذا ما قالته

احتفلت الملكة رانيا بعيد ميلادها الثالث والخمسين وشاركت متابعيها صورا للمناسبة مع أفراد عائلتها.

وعلقت الملكة رانيا على صورة جمعتها مع عائلتها بمناسبة عيد ميلادها قائلة “الحمد لله على نعمة وجودكم بحياتي”.

وظهر بالصورة التي شاركتها الملكة رانيا كل من ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وزوجته الأميرة رجوة، بالاضافة الى الملك عبدالله الثاني بن الحسين وعدد من أفراد العائلة.

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين جمهور مواقع التواصل الاجتماعي كما تفاعل الجمهور مع صورة الملكة رانيا برفقة الأميرة رجوة والتي تعتبر أحدث ظهور للأميرة.

من جهته، دعا ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله أن يحفظ والدته الملكة رانيا. وعلّق على صورة ظهر فيها برفقتها وبرفقة زوجته الأميرة رجوة “يا رب احفظ أمي وأدم عليها الصحة والعافية.. كل سنة وأنتِ سعيدة وبألف خير”.

وولدت الملكة رانيا الياسين في 31 أوت عام 1970. وبعد حصولها على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1991، بدأت حياتها العملية في قطاع البنوك بالأردن ثم عملت في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وفي 10جوان 1993، تزوجت من الأمير –آنذاك- عبدالله الثاني ابن الحسـين الذي تسلم سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر فيفري عام 1999. ورزقا بالأمير الحسين، ولي العهد، والأميرة إيمان والأميرة سلمى والأمير هاشم.