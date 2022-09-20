الملكة رانيا تكشف عن نصيحة تلقتها من الملكة إليزابيث (فيديو)

كشفت ملكة الأردن، رانيا العبدالله، عن نصيحة تلقتها من الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية.

وتحدثت الملكة رانيا، في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، عن رحيل الملكة إليزابيث وما شعرت به مع زيارتها للملكة المتحدة.

وأشارت ملكة الأردن إلى أنها تلقت نصيحة من الملكة إليزابيث في السابق، مؤكدة أن الأخيرة “كانت ملكة إنجلترا لكنها أيضًا ملكة العالم رمزياً”.

وقالت الملكة رانيا في حديثها “في المرة الأولى التي التقيت فيها بالملكة، أعتقد أنني كنت قد أمضيت بضعة أشهر فقط في دوري، وكانت حساسة جدًا لحقيقة أنني كنت جديدة، وأمكنها معرفة أنني لم أكن واثقة جدًا من نفسي، وقد طلبت منها النصيحة، وقد أخبرتني كم هو مهم أن تكون موجودًا دائمًا وأن يكون لديك هذا الإحساس بالواجب والانضباط، والانتباه إلى التفاصيل الصغيرة. وكنت دائمًا آخذ نصيحتها على محمل الجد”.

وأضافت: “بالنسبة لي، لقد كانت مجسدة للخدمة العامة، إنها امرأة تعهدت ببذل حياتها لخدمة الشعب، ولم تفشل أبدًا في الوفاء بهذا الوعد لمدة 70 عامًا. أعتقد اليوم – لقد كانت ملكة إنجلترا لكنها أيضًا ملكة العالم رمزيًا. إنها تعني شيئًا لنا جميعًا وأيًا ما كنت فستشعر بإحساس ألفة وقرب منها”.

نشر صورة للملكة رانيا في المطبخ تزامنا مع عيد ميلادها

هنأ ولي العهد الأردني ​الأمير الحسين بن عبد الله الثاني​ والدته ​الملكة رانيا العبد الله​ بعيد ميلادها الثاني والخمسين، بصورة لها من المطبخ.

ونشر الأمير حسين صورة لوالدته في المطبخ أثناء طهي الطعام، وكتب معلقا: “دوما الأم الحنونة رغم انشغالاتك… أمي الغالية، كل عام وأنتِ بخير وأسأل الله أن يحفظكِ ويرعاكِ”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع المنشور وتمنوا لها دوام الصحة والعافية.

من جانبها نشرت الملكة رانيا في حسابها على إنستغرام، صورة مع عائلتها، بحضور رجوة آل سيف، خطيبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وأيضا الأميرة إيمان وخطيبها جميل ألكساندر ترميوتس. وكتبت: “فرحانة فيكم، ما في أحلة من هيك عيد ميلاد بوجودكم حولي”.

يذكر أن الملكة رانيا العبد الله احتفلت بعيد ميلادها الثاني والخمسين، الأربعاء 31 أوت.