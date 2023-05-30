الملكة رانيا تنشر أغنية خاصة بمناسبة زفاف ابنها الحسين

نشرت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني مقطع فيديو لأغنية “قمر حزيران” التي أطلقها الفنان ملحم زين بمناسبة زفاف الأمير الحسين.

وكتب ملحم زين عبر حسابه على “إنستغرام”: “أبارك للعائلة الهاشمية الكريمة وهي فرحة الأمة العربية كلها، ألف مبروك #نفرح_بالحسين”.

“قمر حزيران”💫أغنية خاصة بصوت #ملحم_زين بمناسبة زفاف ولي عهد #الأردن سمو #الأمير_الحسين_بن_عبدالله، والآنسة #رجوة_آل_سيف، وET بالعربي يعرض كواليس تسجيل الأغنية، إضافة إلى مقطع منها حصرياً وأولاً، ويلتقي بملحم الذي كشف تفاصيل مكالمته مع #الملكة_رانيا العبدالله👇#نفرح_بالحسين pic.twitter.com/o9gfP1OAzx — ET بالعربي (@ETbilArabi) May 28, 2023

وكان الديوان الملكي قد أعلن عن موعد عقد قران وحفل زفاف ولي العهد، في 1 جوان، بقصر زهران، فيما سيتم إقامة حفل استقبال الضيوف في قصر الحسينية.

وأعلنت وزارة الثقافة الأردنية أيضا عن “أنشطة مميزة من عروض فلكلورية وألعاب نارية، وهدايا للأطفال، وفقرات غنائية مع نخبة من النجوم الأردنيين احتفاء بالحدث السعيد المنتظر”.

وشارك نجوم غناء عرب الأردنيين فرحتهم بزفاف ولي العهد، حيث قدم كل من تامر حسني، وأحمد سعد، وزين عوض، وديانا كرزون، وراغب علامة، أبرز أغانيهم في حفل مجاني أقيم على ملعب عمان الدولي بالمدينة الرياضية، بعنوان شاركونا “نفرح بالحسين”، وحضره أكثر من 10 آلاف شخص.

بصراحة بس سمعت اغنية راغب علامه و ملحم زين حسيت العرس عرس أخوي الأمير شعور غريب و حلو كثير كثييييير محلا عرسنا و فرحتنا 🌺💖♥️♥️♥️ #نفرح_للحسين — kawther (@kawther_khalil) May 30, 2023

وأقامت الملكة رانيا العبد الله الأسبوع الماضي في الديوان الملكي الهاشمي، مضارب بني هاشم، حفل عشاء بمناسبة قرب عقد قران الأمير.

وتخلل الحفل فقرات رسم بالحناء وزفة العروس وأغاني وأهازيج تراثية وشعبية أردنية وسعودية شارك في أدائها الفنانة نداء شرارة والفنانة زين عوض والفنانة ديانا كرزون وفرقة مسك وفرقة شابات السلط للفنون الشعبية وفرقة حليم للموسيقى.

كما تم تقديم هدايا للحضور، أبرزها مبخرة خشبية مزخرفة وحقيبة من البخور الفاخر يحتفظون بها كتذكار بهذه المناسبة.