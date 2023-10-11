الملك الأردني: ستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

قال الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، في كلمة له يوم الأربعاء، أنه “ستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة”.

وأضاف الملك الأردني في خطاب العرش: “لن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا”.

وتابع عبد الله الثاني: “لن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ عليها من منطلق الوصاية الهاشمية”.

وواصل الملك الأردني كلمته: “منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من جوان عام 1967 وعاصمتها القدس”.